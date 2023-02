Carlos Rivera rompe en llanto en redes sociales, ¿por qué?

Caros Rivera se mostró como nunca ante sus fans. El cantante, de 36 años, está por lanzar un nuevo disco y tal parece que está conectando al máximo con sus emociones; sobre todo por que el año pasado afrontó la sorpresiva muerte de su padre.

A través de las redes, donde Rivera es muy constante con sus fans, posteo algunas partes del video del tema Sincerándome, y aunque al principio admite que no puede, finalmente comienza a interpretar el tema musical que habla de la vulnerabilidad y de lo que muchas veces esperan los demás de las personas.

Rivera compartió una parte del video en el que no puede contener el llanto, para después retomar la canción. Sus seguidores no han dejado de agradecerle que mostrara su parte humana y recordarle que no es verdad la famosa frase “los hombres no deben llorar”.

“Yo voy sincerándome… no quería dejar de compartir este momento, el más especial que he vivido en un estudio. Estoy seguro que no soy el único que a veces se siente así. Y lo necesitaba decir… ¿Te ha pasado lo mismo?”, escribió el artista para acompañar el video.

Fans de Carlos Rivera lo apapachan Copiado!

“Tremendo verte así, en esa vulnerabilidad y sensibilidad. Te amamos por tu carisma, pero aquí siento que veremos un Carlos mucho mucho más abierto a diversas emociones, sentimientos, y que nos lo transmitirá en cada canción de este nuevo disco. Que llegue ya”, escribió uno de sus seguidores en el video.

Sus fans, que de por sí lo halagan por su sencillez y carisma, ahora se muestran ansiosos por escuchar el nuevo disco que se lanzará el 16 de febrero.

“Esta vez no estamos viendo al artista, estamos viendo al ser humano. Eres grande Carlos, eres increíble, y no tienes más estándares, solo eres tú y tu mente. Nosotros los ‘riveristas’ siempre estaremos para ti y orgullosos de ti”, se lee entre los múltiples comentarios.

Carlos Rivera cantará en Costa Rica el 15 de abril. El concierto será en el Estadio Nacional. Foto: Archivo

El 3 de setiembre, Rivera regresó al escenario, en Zacatecas, prácticamente horas después de la muerte de su papá. Lo hizo con un nudo en la garganta y compartiendo un emotivo video en el que su padre le da la bendición.

“Hoy es mi primer concierto público desde que mi papá se fue. Hacía todo lo posible por no perderse ninguno y la última llamada que tuve con él, fue que quería venir a mi palenque en Zacatecas. Hoy estoy aquí pero sin él físicamente, pero cada vez que yo cante, donde sea que vaya, será para él. Desde el primer día que me escuchó cantar creyó en mí y desde ahí hasta mi ultimo concierto en México estuvo conmigo”, escribió Rivera para recordar a su papá.-