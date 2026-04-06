Transitarte 2026 tendrá nuevas sedes: horarios, conciertos, actividades y todos los detalles del evento

El Transitarte 2026 tomará San José del 10 al 12 de abril.

El festival Transitarte 2026 tendrá lugar este fin de semana en el corazón de San José, con la gran novedad de que, además de las tradicionales sedes, las actividades tomarán otros espacios de la capital.

Desde este viernes 10 de abril hasta el domingo, más de 200 artistas ofrecerán una variada cartelera de espectáculos gratuitos en vía pública. También, decenas de emprendedores ofrecerán sus productos.

Como es costumbre, el escenario principal será el Parque Nacional, mientras que el cierre será un concierto internacional en el parque de La Sabana.

De momento, está por confirmarse qué artista internacional será el gran nombre del festival. El anuncio se hará este miércoles 8 de abril y tiene como precedente el concierto de Los Auténticos Decadentes, que se realizó en La Sabana el año anterior.

Al Parque España y Morazán, que por años han albergado las actividades de Transitarte, este 2026 se le sumará la Plaza de la Democracia, el boulevard República de Argentina (cerca de la Cancillería) y el nuevo bulevar de la Avenida Central que se extiende desde calle 21 hasta calle 15.

Con dicha extensión, el festival aumenta su área en 1.300 metros cuadrados, de acuerdo con el reporte de la Municipalidad de San José.

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Para esta edición, el órgano municipal impulsó con fuerza el tema gastronómico, poniendo a disposición del público cerca de 240 puestos de comida entre foodtrucks y terrazas.

A continuación, repase las actividades principales del festival Transitarte 2026.

Parque Nacional

Los pasacalles llenan de alegría San José durante el Transitarte. (Alonso Tenorio)

Es el escenario principal de conciertos nacionales y contará todos los días con el Mercado de Productos, una feria con 99 marcas de emprendimientos locales.

Viernes 10:

Kawe Calypso Band: 1:10 p. m.

1:10 p. m.

Earthstrong (Reggae): 3:55 p. m.

3:55 p. m.

Los Ajenos (Fusión latina): 7:15 p. m.

7:15 p. m. Sábado 11:

Elena y la Orquesta Lunar: 2 p. m.

2 p. m.

Nakury (Hip Hop): 4 p. m.

4 p. m.

Malpaís (Folk costarricense): 7:10 p. m.

7:10 p. m.

Tarima del Swing: Taller de Swing Criollo (1 p.m.) y Concurso de baile (5:30 p. m.)

Taller de Swing Criollo (1 p.m.) y Concurso de baile (5:30 p. m.) Domingo 12:

Adiós Cometa (Rock alternativo): 12:30 p.m.

12:30 p.m.

Sonámbulo Psicotropical: 4:10 p. m.

4:10 p. m.

Banda El Chiqui Chiqui: 6:10 p. m.

Parque Morazán

Las mascotas también tendrán su lugar en Transitarte 2026. (Lilly Arce)

Además de la música alternativa, este será el espacio ideal para los peluditos, con un mini parque para perros, mercado de productos para mascotas y diversas pasarelas de razas.

Viernes 10:

Fogonazo (Jazz): 2:45 p. m.

2:45 p. m.

Peregrino Gris (Folk celta): 8 p. m.

8 p. m.

Taller: Pintando figuras 3D (2 p. m.)

Pintando figuras 3D (2 p. m.) Sábado 11:

Amarillo Cian y Magenta: 4:20 p. m.

4:20 p. m.

Los Garbanzos (Ska/Rock): 7:40 p. m.

7:40 p. m.

Taller: Danza Aérea (2:00 p.m. a 4 p. m.)

Danza Aérea (2:00 p.m. a 4 p. m.) Domingo 12:

Gentry (Hard rock): 2 p. m.

2 p. m.

Times Forgotten (Rock progresivo): 6:30 p. m.

6:30 p. m.

Bienestar Animal: Exhibición unidad canina K9 (3 p. m.)

Parque España

Acá se ubicará el corredor literario, con varios stands dedicados a la literatura.

Viernes 10:

Robótica Spike: 4:30 p. m.

4:30 p. m.

Show de magia (Mago Danny): 5 p. m.

5 p. m.

Danza árabe (Sherihan Bellydance): 7 p. m.

7 p. m. Sábado 11:

Teatro de Títeres (Cucaramacara): 1 p. m.

1 p. m.

Cuentos y Cantos (Sole Alegría): 6 p. m.

6 p. m.

Taller: Robot explorador (6 p. m.)

Robot explorador (6 p. m.) Domingo 12:

Eyder Cuentacuentos: 12 m. d.

12 m. d.

El Tablao Flamenco: 5 p. m.

Plaza de la Democracia / Otros puntos

El Transitarte es un espacio de gran interés para artistas y emprendedores. (Lilly Arce)

La plaza de la Democracia se unirá a Transitarte con una oferta muy peculiar, que incluye proyecciones de cine al aire libre.