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Transitarte 2026 tendrá nuevas sedes: horarios, conciertos, actividades y todos los detalles del evento

El festival josefino suma una nueva edición con algunas peculiaridades. Conozca aquí los pormenores

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Por Juan Pablo Sanabria
Transitarte San José
El Transitarte 2026 tomará San José del 10 al 12 de abril. (Alonso Tenorio)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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