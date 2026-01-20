Viva

Ryan Castro en Costa Rica: ya están a la venta las entradas para su concierto en Parque Viva

El espectáculo será el 12 de abril. Los boletos están disponibles en el sitio eticket.cr

Por Jessica Rojas Ch.
02/03/2023 Estadio Nacional. El epicentro del reguetón en Costa Rica tuvo como máximos exponentes a los internacionales a Ryan Castro, Ivy Queen y Don Omar. Pero antes participaron los artistas costarricenses Kavvo, el DJ Johnny, Gimario y Toledo. La fiesta de la música urbana llenó de emoción y alegría el recinto de La Sabana, donde cientos de fans bailaron y gozaron en el Urban Fest 2024. Foto: Rafael Pacheco Granados
Con su gira internacional 'Sendé', Ryan Castro regresará en concierto a Costa Rica. El colombiano cantará sus éxitos en Parque Viva. (Archivo)







Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

