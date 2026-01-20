Ryan Castro en Costa Rica: ya están a la venta las entradas para su concierto en Parque Viva

Con su gira internacional 'Sendé', Ryan Castro regresará en concierto a Costa Rica. El colombiano cantará sus éxitos en Parque Viva.

¡Atención, fans de Ryan Castro! Las entradas para el concierto que presentará el artista en Costa Rica ya están a la venta en el sitio eticket.cr.

En las redes sociales de la productora Jogo, encargada del montaje del espectáculo, anunciaron que a partir de este martes 20 de enero están disponibles los boletos para el recital del cantante colombiano. El show del intérprete será el 12 de abril, en Parque Viva.

Las entradas en preventa para los clientes de las tarjetas BAC se pueden comprar este martes 20 y miércoles 21 de enero. La venta general se activará el jueves 22, a partir de las 11 a. m.

Los precios y localidades son:

Golden Circle: ¢85.000.

400 y 500 central: ¢65.000.

400 lateral: ¢58.000.

500 lateral: ¢52.000.

Terrazas (de pie): ¢45.000.

Gramilla (de pie): ¢36.000.

El espectáculo es para mayores de 15 años. Las personas menores de edad deben ir acompañadas por un adulto.