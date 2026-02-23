Sin Bandera vuelve a Costa Rica más maduro y con la promesa de un gran concierto

La historia de Sin Bandera en la música internacional cuenta con 26 años, unos por separado y otros juntos, pero siempre con el amor en sus canciones. El disco 'Escenas' los traerá de regreso en concierto a Costa Rica.

Más de 25 años después de haberse encontrado por primera vez, Noel Schajris y Leonel García, el dúo Sin Bandera, hablan de su historia como quien observa un río que jamás dejó de fluir. A veces tomó caminos distintos, a veces se dividió en dos corrientes, pero el agua —la música— siempre siguió existiendo.​

Así lo dejaron claro los artistas en una conferencia de prensa virtual en la que participó La Nación y en la cual hablaron ampliamente sobre el disco Escenas, producción que están promocionando actualmente y que los traerá a concierto en Costa Rica. Este espectáculo se realizará el 11 de abril en el Anfiteatro Imperial del Parque Viva.​

“El río en realidad es agua fluyendo. Si no hay agua, no hay río”, reflexionó Noel en la conversación. “El agua nunca dejó de existir. El agua, representando la música, la creatividad y las ganas de hacer arte, siempre nos ha impulsado. De repente encontró caminos diferentes, pero siempre todo llega al mar”, agregó aludiendo a la separación del dúo y su posterior reencuentro en estudios de grabación y escenarios.​

Sin Bandera es el mar, definitivamente, y en Escenas, su octavo álbum de estudio, el argentino y el mexicano hicieron una colección de momentos cotidianos que convirtieron en canciones. Las historias que inspiraron las obras son las mismas que afectan la vida de todos: cuando te rompen el corazón, cuando sostenés a un hijo por primera vez, el agradecimiento a los amigos... cada pequeño momento se convirtió en música.​

“En la película de la vida todos nosotros vivimos millones de momentos, son escenas que nos marcan, nos impulsan, que nos trauman”, explicó Noel al indicar que la idea inicial nació de Leonel, quien quiso que cada canción fuera una escena.​

Sin Bandera grabó un disco con lágrimas​

“Fue un disco lacrimógeno”, confesaron entre risas los artistas, al asegurar que cada vez que terminaban una canción, las emociones los llevaban hasta el llanto.​

La paternidad marcó un hilo conductor; ambos coincidieron en que esta experiencia de vida les hizo tener un panorama mucho más amplio del significado del amor.​

Pero el disco no se queda solo en la luz; también el desamor es un punto de conversación y de lírica. El dolor es parte fundamental de la historia de la vida y, desde esa visión, de forma honesta, también abordaron la temática.​

“También hay un lado oscuro. Tratamos de no darle muchas vueltas, de encontrar las palabras que realmente la gente pueda entender. Entendemos que la poesía es un vehículo, pero también muchas veces la franqueza y la simpleza lo son. La poesía puede ser simple y franca, no siempre debe ser rebuscada”, aseveró Leonel.​

Escenas encontró al dúo más allá de la composición. El argentino y el mexicano decidieron grabar de forma orgánica, con sonidos reales y hasta con una orquesta en vivo, sin capas interminables de producción, sin grabaciones fragmentadas y, para lograrlo, la ciudad de Nashville, Estados Unidos, fue el lugar ideal.​

La intención era capturar la energía del momento, que la canción respirara como lo hace una banda sobre una tarima, con las emociones a flor de piel. El resultado, aseguraron, es un álbum “más nosotros que nunca”.​

También hablaron del orgullo que sienten al escuchar el trabajo terminado. Noel confesó: “A nivel musical, el disco está lleno de cosas que nos llenan de orgullo. Lo escucho y digo: ‘Lo logramos’”.​

Sin Bandera: “102 años de experiencia musical”

Entre bromas, los artistas contaron que cada uno tiene 51 años, por lo tanto, Sin Bandera suma “102 años de experiencia”. En ese camino cuentan con 26 años como grupo y ocho discos de estudio, más giras internacionales, pausas y reencuentros. Mucha historia que contar.​

Noel Schajris y Leonel García son el dúo Sin Bandera. El argentino y el mexicano son referentes de la música romántica de Latinoamérica y tocarán un concierto en abril en Costa Rica. (Archivo)

Cuando decidieron emprender caminos solistas, lo hicieron como una necesidad artística de aprendizaje y crecimiento. “Después decidimos en algún momento regresar cuando sentimos que valía la pena y que teníamos algo que decir otra vez”, explicó Leonel.​

Pero el regreso siempre estuvo latente. “Sin Bandera nunca dejó de existir en nuestros corazones”, afirmaron.​

Hoy viven una etapa que describen como de agradecimiento y plenitud. Hablan de una relación renovada con Sony Music, de una energía fresca y de una conexión profunda entre ellos.​

El regreso de Sin Bandera a Costa Rica​

En ese contexto llega Sin Bandera en concierto a Costa Rica, como parte del Escenas Tour. En el espectáculo, el dúo hará un repaso por sus grandes éxitos, pero también presentará las canciones del nuevo disco.​

“Estamos haciendo un show muy bonito, ya lo montamos, ya lo ensayamos y la sensación que tenemos es que probablemente es el mejor espectáculo que hemos hecho en nuestras vidas”, comentó Leonel en la conferencia.​

Ambos coincidieron en que son una banda madura, sólida y con gran sonido. Estas características se reflejarán en la puesta en escena, que equilibrará nostalgia y actualidad.​

En enero del 2019, el dúo Sin Bandera se presentó en concierto en Costa Rica. Esa vez el escenario fue el Estadio Nacional (ahora INS Estadio) y lo compartieron con Camila. (Rafael Murillo/Archivo)

Para el público costarricense, que históricamente ha respondido con intensidad a sus baladas, el concierto será también una celebración compartida de esas escenas personales que cada canción despierta.​

En Costa Rica, el río volverá a encontrarse con el mar. Y las escenas de miles de personas se mezclarán, una vez más, con las suyas.​

Las entradas para el espectáculo están a la venta en el sitio publitickets.com.​

Los precios y localidades son:​