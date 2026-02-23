Viva

Sin Bandera vuelve a Costa Rica más maduro y con la promesa de un gran concierto

El 11 de abril el Anfiteatro Imperial del Parque Viva será el escenario del reencuentro del dúo romántico con sus fans ticos

Por Jessica Rojas Ch.
Sin Bandera se presentará en Costa Rica y ya hay fecha confirmada y lugar.
La historia de Sin Bandera en la música internacional cuenta con 26 años, unos por separado y otros juntos, pero siempre con el amor en sus canciones. El disco 'Escenas' los traerá de regreso en concierto a Costa Rica. (Archivo)







