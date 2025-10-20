Viva

Sin Bandera en Costa Rica: ¿Cuándo salen a la venta las entradas para su concierto?

El dúo de música romántica se presentará en nuestro país el 11 de abril del 2026, en Parque Viva

Por Jessica Rojas Ch.
Sin Bandera se presentará en Costa Rica y ya hay fecha confirmada y lugar.
Sin Bandera regresa a Costa Rica para celebrar en concierto sus 25 años de trayectoria. El dúo vendrá con la gira internacional 'Escenas Tour'. (Archivo)







Sin BanderaConcierto internacionalConciertos 2026
Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

