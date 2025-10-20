Sin Bandera en Costa Rica: ¿Cuándo salen a la venta las entradas para su concierto?

Sin Bandera regresa a Costa Rica para celebrar en concierto sus 25 años de trayectoria. El dúo vendrá con la gira internacional 'Escenas Tour'.

Noel Schajris y Leonel García regresarán a concierto en Costa Rica gracias a la gira internacional Escenas Tour. La cita del reencuentro de los ticos con Sin Bandera será el 11 de abril del 2016, en Parque Viva.

De acuerdo con la productora Plus Entertainment, encargada del montaje del espectáculo en suelo tico, los artistas harán un repaso por sus más grandes éxitos, pero también interpretarán temas de su sétimo álbum de estudio que se estrenará el próximo año.

“Estos 25 años han sido un viaje lleno de canciones, historias y momentos irrepetibles. Queremos agradecer a nuestro público por acompañarnos siempre. Este nuevo álbum es nuestra forma de devolverles todo ese amor”, comentó García en un comunicado de prensa.

“Esta gira es especial porque este disco es muy especial, marca el comienzo de una nueva era en nuestro grupo”, añadió su compañero Schajris.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para el concierto de Sin Bandera en Costa Rica?

Escenas Tour celebra el cuarto de siglo de vida de Sin Bandera y, en este festejo, Costa Rica no podía quedar por fuera de la gira.

Las entradas para el espectáculo salen a la venta este lunes 20 de octubre a partir de las 10 a. m. en el sitio publitickets.com.

Los precios y localidades son: