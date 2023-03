Noel, de Sin Bandera, recuerda su vida en Costa Rica: ‘Mis primeras borracheras fueron en San José’

Caminar por las calles del centro de San José para agarrar el bus a casa, como lo hacen muchos ticos, era parte del día a día de Noel Schajris, integrante de Sin Bandera, quien durante su infancia y adolescencia vivió en Costa Rica.

A tan solo días de presentarse junto a Leonel García en el Estadio Nacional, en La Sabana, el cantante argentino habló con La Nación y recordó entre risas aquellos momentos que marcaron su niñez y juventud en suelo costarricense.

Con su característica amabilidad, el cantante afirmó que tanto para él como para Leonel traer a Costa Rica su Frecuencia Tour es un honor y una promesa cumplida. Además, a nivel personal, significa reencontrarse con el país que fue su casa por varios años y al que le guarda mucho cariño.

Noel Schajris y Leonel García se presentarán en Costa Rica como parte de su 'Frecuencia Tour'. (Sony Music)

Schajris asegura que este será un show especial, pues será una celebración a las dos décadas de trayectoria de Sin Bandera, en el que deleitarán a sus fanáticos con temas que han dejado huella a lo largo de todos estos años (y que hasta la fecha les siguen dando alegrías).

De esta forma, éxitos como Mientes tan bien, Que lloro y Que me alcance la vida estarán garantizados en el espectáculo del dúo romántico, producido por Primo.

—¿Qué significado tiene para usted regresar con un show a Costa Rica?

—Costa Rica tiene muchos significados para mí y no solo como artista, que siempre es un placer ir a cantarle a los ticos, es un público espectacular. Lo que pasa es que para mí Costa Rica tiene que ver con leche con sirope, con el gallo pinto, con la Buenaventura Corrales -mi escuela-, con tomar el bus, con los ¢5 y con toda mi infancia. También tiene que ver con tantas vacaciones en la adolescencia, ir al Cuartel a tomar vodka con jugo de naranja a los 18 años... mis primeras borracheras fueron en San José. Es decir, Costa Rica es parte de mi vida, además mi hermano es tico, entonces obviamente tiene una carga muy emotiva para mí.

—Es regresar a casa, entonces...

—Totalmente. Cada calle y cada lugar tiene una historia: el Teatro Nacional, la Plaza de la Cultura; hasta llegué a actuar en la Sala Vargas Calvo. Muchos recuerdos, cosas lindas, el contacto con la naturaleza, es el paraíso....

—¿En qué momento de Sin Bandera se da este reencuentro con los ticos?

—Es un momento de mucha tranquilidad, alegría y disfrute. Es justamente un momento en el que vemos ese camino recorrido de dos décadas con el público, con ese bagaje precioso de canciones que no nos pesan, que nos encanta tener y que nos enorgullece compartir todas esas historias con el público.

Sin Bandera ya suma más de dos décadas de trayectoria con múltiples éxitos a sus espaldas como 'Mientes tan bien', 'Sirena' y 'Kilómetros'. (Captura)

“Además, se da en un momento en el que hay nuevas generaciones que descubren lo que significa este grupo y eso nos permite pensar en nuestro sueño de lo que vendrá en los próximos 20 años: reinventándonos y siempre respetando esa frecuencia de unidad, de amor, de respeto al arte y a lo que amamos con todo el alma que es el canto, que para nosotros es magia.

“Seguimos disfrutando como el primer día o más estar en un escenario... de hecho, creo que disfrutamos mucho más ahora, sin duda”.

—¿Cómo ha sido mantener ese romanticismo tan característico después de tantos años?

—Para mí no es un esfuerzo. Es una manera en que vivo. Nosotros no seguimos modas y simplemente estamos vibrando en la frecuencia que nos gusta vibrar. Entendemos al arte como algo sagrado que nos puede hacer sentir, que nos conecta con el universo. Somos polvo de estrellas, los cuatro elementos primordiales están en nuestro cuerpo y con Leo siempre hemos hablado de eso y por eso Frecuencia es tan especial y estamos disfrutándolo en vivo.

—Muchas parejas han elegido la música de Sin Bandera para sus bodas, en compromisos y también la gente dedica con frecuencia sus canciones, ¿qué representa para Sin Bandera ser parte de tantos momentos tan especiales e íntimos?

—Es el honor de nuestras vidas ser esos tipos que, quizá, sirven como voz para decir eso que no sabes cómo decir y ven en una canción nuestra una forma de comunicarlo, de poderlo procesar, de llorar, de festejar... es un honor inmenso y eso se ha traducido en lo personal.

“Creo que yo he tenido más bodas como solista que con Sin Bandera... es que me llaman mucho, he estado en muchos momentos así y no solo físicamente, sino que a través de saludos virtuales; y es bellísimo porque me dicen: ‘voy a sorprender a mi novia este día’ y es muy bonito ser parte de la vida de la gente no solo con una canción sino personalmente, esa cercanía ha sido maravillosa, sobretodo en un mundo tan digitalizado”.

Sin Bandera se presentará en el Estadio Nacional a partir de las 7 p. m. el sábado 18 de marzo. (Sony Music)

—Ahora me hablaba del cambio de generaciones que perciben en sus fans, ¿es una confirmación de que la música de Sin Bandera sigue trascendiendo en los diferentes públicos?

—Es una belleza ver a la tía, a la abuelita y a la mamá juntas en un concierto. Me acuerdo que en Argentina llegaban y se tomaban fotos conmigo y de repente llega una chiquilla de 15 años y me pregunta que quién soy yo, y yo le explicaba que era Noel de Sin Bandera y me decía: ‘¡ah, claro! mi mamá ponía tus canciones cuando yo estaba chiquita’. Y me decía que tenía que escuchar mis canciones de nuevo.

“Es muy lindo seguir siendo relevantes y teniendo la respuesta del público. Tener Sold Out 20 años después es una bendición. Además, es genial ser nominados a las entregas de premios y seguir teniendo esos cariñitos de una industria que ha cambiado tanto y en la que yo creo que debemos encontrar nuevas maneras de comunicar y conectar con ese público que sigue ahí, pero que no está representado en los algoritmos -que son engañosos-; sobretodo los que queremos hacer música que no sea la que predomina en el mundo latino últimamente”.

Fecha: Sábado 18 de marzo.

Hora: 7 p. m.

Lugar: Estadio Nacional, La Sabana.

Entradas: Solo quedan disponibles boletos en la Zona BAC, con un precio de ¢74.500. Se pueden adquirir en el sitio web: www.eticket.cr