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Cancelan concierto muy esperado en Costa Rica y dejan a muchos con entrada en mano a pocos días del evento

La productora a cargo del espectáculo confirmó la noticia ante consulta de este medio

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Por Juan Pablo Sanabria y Jessica Rojas Ch.
Concierto Spotlight
Hay malas noticias para el público de los conciertos en Costa Rica. (La Nación)







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Concierto internacionalConcierto en Costa RicaMaroon 5
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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