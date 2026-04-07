Cancelan concierto muy esperado en Costa Rica y dejan a muchos con entrada en mano a pocos días del evento

Hay malas noticias para el público de los conciertos en Costa Rica.

La temporada de conciertos de Costa Rica de este 2026 se ve golpeada, esto debido a que uno de los espectáculos más esperados en el país quedó oficialmente cancelado.

Las señales iniciaron en redes sociales, cuando la banda borró el anuncio que había realizado hace poco más de un mes. Luego, quienes ya habían adquirido su entrada recibieron un correo electrónico de la tiquetera, informando de la cancelación.

Ahora, fue la propia organización a cargo del evento la que confirmó la noticia: el concierto de Maroon 5, que estaba programado para este 28 de abril en Parque Viva, no se realizará.

Maroon 5 se presentó en Costa Rica en 2016. Después de esa ocasión ha cancelado 2 conciertos: en 2022 y ahora en 2026. (Cortesía SD Concerts)

Así lo informó la productora internacional SD Concerts a La Nación. La empresa no brindó ningún detalle sobre los motivos.

Además, en su sitio web, también desapareció la fecha del movido cronograma del grupo, donde sí figura una visita a Bogotá, Colombia, el 25 de abril (tres días antes del reservado para el concierto en suelo tico) y una a República Dominicana, el 1.° de mayo.

Esta es la segunda ocasión en que el grupo de pop deja a los ticos “vestidos y alborotados”. Esto ocurrió en 2022, cuando la famosa banda canceló su concierto por motivos que, aseguraron, estaban fuera de su control. Sin embargo, nunca se dieron mayores explicaciones al respecto.

Reembolso de entradas

En el correo enviado a los usuarios que compraron boletos, Eticket.cr afirma que el concierto no pudo llevarse a cabo por “conflictos de agenda”.

Además, la tiquetera explica que realizará los reembolsos al mismo método de pago utilizado por la persona. Para más detalles, usted puede contactar al centro de atención telefónica 2295-9400.