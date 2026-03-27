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Adrián Goizueta recibe doble nominación póstuma en los premios Gardel de Argentina: ‘Se juntan muchas emociones’, dice su hijo

El anuncio de las postulaciones llenó de orgullo a sus amigos y familiares, a pocos meses de su repentina partida

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Por Fátima Jiménez
Adrián Goizueta falleció el pasado 5 de enero, a los 74 años, pero su legado sigue plenamente vigente; la doble nominación en los premios Gardel es una prueba luminosa de ello. (Cortesía)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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