Muerte de Adrián Goizueta: Estos son los detalles de la vela del músico

Los allegados, familiares, alumnos y admiradores de Adrián Goizueta, quien falleció el lunes a los 74 años, se preparan para darle su último adiós.

De acuerdo con su amigo y colega, el cantautor Luis Enrique Mejía Godoy, la vela será el miércoles 7 de enero en la Funeraria del Magisterio Nacional, a partir de las 5 p. m. No obstante, aún se desconoce si se realizará un funeral.

Goizueta, figura clave de la escena musical y de la educación artística en Costa Rica, desarrolló una amplia carrera en instituciones como el Conservatorio de Castella y la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).

Su muerte, inesperada, ha dejado un profundo vacío en el mundo artístico costarricense, así como en quienes compartieron con él escenarios, aulas y proyectos de vida.

En un tierno y conmovedor mensaje publicado en sus redes sociales, Mejía Godoy expresó la tristeza por la partida de su gran amigo, con quien compartió cinco décadas de complicidad y creación.

“Jamás olvidaré a este extraordinario ser humano. Su humildad y su generosidad lo hicieron un verdadero Cronopio (...). Hoy mismo está resucitando en el barro limpio de las canciones que seguiremos escribiendo hasta que nos llegue el momento de reencontrarnos en alguna galaxia. Hasta siempre, querido hermano. Descansa en paz. Te quiero más que mañana”, expresó Mejía.