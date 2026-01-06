Viva

Muerte de Adrián Goizueta: Luis Enrique Mejía Godoy despidió a su hermano del alma con un desgarrador mensaje

Durante más de cinco décadas, el nicaragüense y el argentino encontraron en Costa Rica una patria de paz, música, amor y amistad que los unió más allá de los escenarios

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Luis Enrique Mejía Godoy y Adrián Goizueta fueron amigos y colegas durante más de 50 años. Ambos artistas, exiliados de sus países, encontraron en Costa Rica un hogar y un escenario. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Adrián GoizuetaLuis Enrique Mejía Godoy
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.