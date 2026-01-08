Adrián Goizueta: un reconocimiento, recuerdos y emotivas palabras marcaron despedida del músico que dejó un legado imborrable

El legado de Adrián Goizueta permanece vivo en cada nota, en cada alumno y en cada alma que tocó con su arte.

Familiares, amigos, colegas y alumnos se reunieron, este miércoles, en la Funeraria del Magisterio Nacional, en San José, para despedir al músico argentino–costarricense Adrián Goizueta, quien falleció repentinamente el pasado lunes 5 de enero.

Las cenizas del maestro descansaban en medio de un gran arreglo floral blanco, en un altar también blanco, donde una fotografía suya tocando la guitarra evocaba su esencia: la pasión, la serenidad y la entrega que lo caracterizaron durante toda su vida.

Entre los presentes se encontraban reconocidos músicos y productores nacionales. Uno de ellos fue William Hernández, productor del Día del Artista Nacional, quien entregó al hijo del músico una placa de reconocimiento que Goizueta tenía pendiente recibir desde agosto pasado.

“Adrián Goizueta era el cambio de la vida, era la música hecha hombre, enseñó a muchos músicos (...). Era una figura que representó a Costa Rica a nivel mundial”, expresó Hernández.

El productor y músico Luis Jákamo también lamentó profundamente la pérdida del maestro. “Fue una persona muy importante para la escena costarricense, vino de Argentina a mostrarnos otra perspectiva de hacer música. Nos mostró su conocimiento, fue un gran profesor”, recordó con respeto y cariño.

Jákamo describió a Goizueta como un amigo “incondicional y muy especial”, y destacó el legado que dejó en la música costarricense: desde la creación del emblemático Grupo Experimental, hasta la formación de numerosos artistas que surgieron bajo su guía y visión artística.

Por su parte, el productor y su exmánager Luis Porras evocó al músico como un hombre “muy particular”, de carácter fuerte pero profundamente paternal.

“Llevé clases con él en la UNA (Universidad Nacional) en 1998. Él fue quien descubrió mi habilidad para negocios musicales y para el manejo de artistas, a un nivel que me dio la confianza de manejar su carrera. Hicimos giras en América y Europa”, relató con gratitud.

Emocionado, Porras añadió que Goizueta siempre fue generoso y justo, alguien que compartía lo que tenía y creía firmemente en la colaboración, al punto de insistir en que las ganancias de una producción o un concierto se repartieran de manera equitativa entre todos.

“Fue muy paternal. Nos regañaba como un tata te regaña. Aprendí a producir por las regañadas que me dio, pero siendo muy honesto, no estaría donde estoy, ni llevaría las producciones que llevo si no hubiera sido por la escuela que él me dio”, confesó.

El legado de Adrián Goizueta no se mide solo en las canciones que compuso o los escenarios que conquistó, sino en las vidas que tocó con su música, su enseñanza y su humanidad.

Su sonido, inconfundible y honesto, seguirá resonando en la historia musical de Costa Rica y en el corazón de quienes lo conocieron, como un acorde eterno que jamás se apaga.

