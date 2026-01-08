Viva

Adrián Goizueta: un reconocimiento, recuerdos y emotivas palabras marcaron despedida del músico que dejó un legado imborrable

Familiares y amigos se reunieron en San José para rendir homenaje al maestro Adrián Goizueta, quien falleció el 5 de enero

Por Fátima Jiménez y John Durán
Vela Adrián Goizueta
El legado de Adrián Goizueta permanece vivo en cada nota, en cada alumno y en cada alma que tocó con su arte. (John Durán)







