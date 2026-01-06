Adrián Goizueta: el emotivo mensaje que le dedicó su pareja pocos días antes de fallecer

Adrián Goizueta falleció el lunes a los 74 años. Su pareja, Lore Zamora, le dedicó un emotivo mensaje tres días antes.

El mundo de la música latinoamericana se encuentra de luto. El cantautor, compositor, arreglista y guitarrista argentino-costarricense Adrián Goizueta falleció este lunes, a los 74 años, dejando tras de sí un legado inmenso y una profunda huella en el corazón de quienes lo admiraban.

La noticia de su partida generó una ola de reacciones en redes sociales, pero hubo un mensaje que conmovió especialmente: el que su pareja le había dedicado el pasado 1.º de enero, apenas tres días antes de su muerte inesperada.

“Nuestra complicidad es mi parte favorita de la vida. Amo saber que con solo una mirada ya nos dijimos todo”, escribió Lore Zamora, su compañera de vida, junto a un video compartido públicamente en Instagram, donde ambos aparecen caminando entre la naturaleza, cómplices y serenos.

En ese mismo mensaje, Zamora añadió con ternura: “Gracias por ser el motivo constante de mi felicidad. De la mano este 2026 y una vida entera amor. Te amo”.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento del artista, el video se llenó de mensajes cargados de cariño, admiración y tristeza. Admiradores y amigos expresaron sus sentimientos y agradecimiento hacia el músico que marcó generaciones.

“Gracias Maestro por su música y su incansable energía. Su canto y su guitarra quedarán grabados en el universo y en nuestras vidas para siempre.” “Que Dios le tenga en su Santa Gloria. Fortaleza a su familia. Su canto quedará en nuestras vidas.” “Adiós maestro, gracias por aportar a la cultura costarricense”, fueron algunos de los mensajes que inundaron las redes como un homenaje sincero a un artista que vivió entregado al arte y la enseñanza.