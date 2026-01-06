Viva

Adrián Goizueta: el emotivo mensaje que le dedicó su pareja pocos días antes de fallecer

El artista argentino-costarricense murió el lunes, a los 74 años

Por Fátima Jiménez
Adrián Goizueta
Adrián Goizueta falleció el lunes a los 74 años. Su pareja, Lore Zamora, le dedicó un emotivo mensaje tres días antes. (Tomada de redes sociales)







Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

