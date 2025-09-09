Actriz de ‘La familia P. Luche’ confesó que sufrió abuso en su infancia

'La familia P. Luche' fue uno de los programas de comedia más exitosos de Eugenio Derbez en Televisa.

En una entrevista con el presentador Yordi Rosado, una reconocida actriz de la famosa comedia La familia P. Luche, de Eugenio Derbez, recordó que de niña sufrió abuso sexual.

Durante la conversación, Regina Blandón, quien interpretó a Bibi en el programa, confesó que a los seis años fue víctima del abuso de un hombre que trabajaba en casa de su familia.

“Pasó en la casa de mis abuelos, en Acapulco, un señor trabajaba ahí... como que se encargaba de la casa. Se metía a mi cuarto en las noches y me tocaba. Tenía seis años más o menos”, le contó la intérprete a Rosado, en una conversación que está disponible en YouTube.

Agregó que todo sucedía mientras su hermano menor también estaba en la habitación. “No se acuerda de nada”, afirmó la actriz y cantante, de 35 años.

LEA MÁS: Así nació ‘La familia P. Luche’ y que nadie olvida 18 años después

Blandón no ahondó en cuánto tiempo duró el abuso, pero sí relató que sus padres se enteraron porque ella le contó lo que pasaba a un primo mayor que ella.

Con terapia y el paso de los años, Regina pudo sobrellevar la situación; sin embargo, sufrió secuelas de lo que vivió. Por ejemplo, la actriz dormía con la luz encendida y constantemente se pasaba a dormir con sus papás en las noches.