Eugenio Derbez recrea icónica escena de ‘La familia P. Luche’ junto a su familia real, ¡vea el divertido momento!

Fiel a la versión clásica, el actor levantó las manos y exclamó el famoso: ‘Ya nos exhibiste’

Por Fátima Jiménez
Eugenio Derbez
Eugenio Derbez recreó una icónica escena de La Familia P. Luche como parte de la promoción de 'reality show'. Foto: LN con capturas de pantalla. (Cap/Captura de video)







Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

