Eugenio Derbez recrea icónica escena de ‘La familia P. Luche’ junto a su familia real, ¡vea el divertido momento!

Eugenio Derbez recreó una icónica escena de La Familia P. Luche como parte de la promoción de 'reality show'. Foto: LN con capturas de pantalla.

La familia P. Luche es una de las comedias mexicanas más populares y recordadas por los televidentes de Latinoamérica. Sus chistes continúan circulando en redes sociales, al grado de que su creador, Eugenio Derbez, decidió recrear una de las escenas más icónicas de la serie, esta vez con su propia familia.

La escena elegida corresponde al momento en que la familia P. Luche se sienta a la mesa y Bibi, hija de Ludovico y Federica, anuncia que irá a lavarse las manos. Según los demás personajes, esto implicaba que todos tenían que hacerlo al mismo tiempo.

Durante un viaje a Japón, los Derbez recrearon la secuencia, asumiendo cada uno el papel correspondiente. Incluso memorizan los diálogos para sincronizar sus actuaciones con el audio original.

Fiel a la versión clásica, Derbez levantó las manos y exclamó el famoso: “Ya nos exhibiste”. Por su parte, Alessandra Rosaldo interpretó con precisión a Federica P. Luche, mientras que los hijos del actor también se sumaron a la recreación de la famosa escena.

Este divertido video forma parte de la promoción de la nueva temporada de De viaje con los Derbez, el reality show que sigue las aventuras de la familia alrededor del mundo.

@ederbez 🚨Amigos Japoneses: abran bien los ojos!!! 👀🚨 Japón es conocido por ser un país limpio y ordenado... y eso puede terminar, con la llegada de #DeViajeConLosDerbez #NuevaTemporada Estreno 👉 26 de Septiembre por @primevideomx 🌎 y @ViX en 🇺🇲 ♬ sonido original - eugenioderbezoficial

Vea aquí la escena original: