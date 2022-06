Junior, de la ‘Familia P. Luche’, está en Costa Rica: ‘A la gente le gusta mi personaje por ser raro’

El actor Luis Manuel Ávila, mejor conocido por interpretar a Junior en la Familia P. Luche se encuentra de visita en Costa Rica.

El artista llegó a territorio costarricense el pasado miércoles 1.° de junio y se quedará en el país hasta la próxima semana vacacionando en Manuel Antonio. Además, espera visitar algún volcán.

Así lo dio a conocer el actor en entrevista con La Nación, quien reveló que su visita tiene como propósito ver la posibilidad de traer al país una obra de teatro sobre la Familia P. Luche en compañía de Miguel Pérez, quien interpreta a Ludoviquito.

El actor mexicano está vacacionando en el país.

“La gente en Costa Rica quiere al personaje y eso no hay cómo agradecerlo. Entonces ojalá que pronto logremos traer el espectáculo de Junior a Costa Rica, que incluye bailarines, canciones muy peluchosas y el humor de la Familia P. Luche”, dice Ávila.

Este espectáculo también se ha presentado en México y varias ciudades de Estados Unidos, así como en Centroamérica y Sudamérica con gran éxito de asistencia.

Ávila confiesa que Junior ha sido “una bendición” en su vida pues le ha abierto infinidad de puertas tanto en territorio mexicano como en el extranjero y le ha permitido mostrar su talento más allá del niño de ocho años en el cuerpo de un adulto.

“Ha sido una gran llave. Una llave maestra para visitar muchos lugares que me han dado la oportunidad de presentarme en su tierra con varios de mis personajes y otro tipo de proyectos, pero todo es por ser cara conocida por Junior”, comenta.

Pero repasemos quién es Junior: este es un policía que pierde el conocimiento luego de que Ludovico P. Luche lo atropella. El oficial queda inconsciente y para sorpresa de todos cuando despierta cree que es un niño de ocho años, entonces Ludovico y su esposa -Federica-, le dicen que es un hijo adoptado para evitar problemas con la justicia.

“Yo creo que a la gente le gusta mi personaje de Junior porque que es muy raro... de hecho siempre me ha tocado hacer personajes muy raros, pero el caso de Junior creo que es el mayor. Yo nunca me hubiera imaginado que a los 30 y tantos años iba a hacer a un niño de ocho y que la gente iba a comulgar con el humor de Junior, con su estilo y con su voz.

“La verdad es que encontrar un personaje con esas características yo creo que sí es único y la manera que ha conectado con la gente no hay cómo agradecerlo”, afirma el actor.

Ávila recuerda que Junior es un personaje tan raro, que cuando hizo la audición en el 2001 ni siquiera él entendía bien el papel. Fue en los primeros capítulos de la serie que comenzó a darle forma a su querido niño.

Junior es el hijo adoptivo de Ludovico P. Luche. (Captura Instagram)

“Yo no entendía qué era lo que tenía este muchacho. Yo decía: ¿qué es lo que le pasa?’, y ya, poco a poco, cuando fue desarrollándose la historia fui descubriendo las características de Junior. Por ejemplo, la voz la encontré en el capítulo donde lo atropellan, dónde hago el personaje del policía. Incluso, hay algunos capítulos donde no llevo el peinado de Junior y no hago la voz como Junior, porque lo fuimos encontrando durante las grabaciones”, revela.

Ahora, a sus 50 años, Ávila tiene más claro quién es Junior y aunque él como actor crezca, el niño sigue siendo eso: un niño. Su deseo es poder interpretarlo por mucho tiempo más y seguir sacándole risas al público que tanto quiere.

Junior llegó para sorprenderlo y afirma que hay un antes y un después en su carrera gracias al icónico personaje. Ahora, cada vez que la gente lo reconoce, sonríe y se le iluminan los ojos. Esa sensación no la cambia por nada.

“Junior me ha dejado una gran enseñanza y es que uno siempre tiene que dejarse sorprender por la vida y estar preparado para eso. Como actores siempre nos enseñaron que nuestro cuerpo es la herramienta y que siempre debemos tener todo en equilibrio, porque no sabes cuándo va a llegar una sorpresa como estas. Entonces, de Junior aprendí que siempre hay que estar preparado para poder aprovechar las oportunidades”, añade.

Pero si de personajes se trata, Ávila asegura que interpretar a Tomás Mora en La fea mas bella, junto a Angélica Vale y Jaime Camil, es su otro gran orgullo.