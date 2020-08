“Si yo no hubiera hecho a Excelsa, los 20 años que llevo aquí en México igual y estaría en otro lado o no hubiera vivido todo lo que viví o no sería la persona que soy seguramente (...). No saben lo bonito que es ver a la gente y poderle sacar una sonrisa. Yo creo que es de las cosas que más agradezco en este mundo”, dijo la actriz Bárbara Torres en entrevista con El Universal, sobre su personaje.