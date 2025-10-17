Ace Frehley, de Kiss: esto es lo que se sabe sobre la muerte del guitarrista

Ace Frehley fue miembro fundador de Kiss. El guitarrista se alejó de la banda en 1982, pero regresó para un reencuentro a mediados de la década de 1990.

La tarde de este jueves 16 de octubre trascendió la noticia de la muerte de Ace Frehley, guitarrista y miembro fundador de la icónica banda de glam rock Kiss. El artista tenía 74 años.

La familia informó que falleció en su casa en Morristown, Nueva Jersey, Estados Unidos y acompañado por sus seres queridos.

“En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas al dejar este mundo”, manifestó la familia en un comunicado de prensa.

¿Qué se sabe de la muerte de Ace Frehley de Kiss?

Aunque todavía no se ha informado de manera oficial la causa de la muerte del guitarrista, de acuerdo con el medio Infobae, que se basó en notas de TMZ, el guitarrista estuvo internado varios días en el hospital después de una caída que le provocó una hemorragia cerebral.

La caída sucedió semanas atrás en su estudio de grabación. Cerca a esos días, el artista tenía programado un concierto en California, el 26 de setiembre, pero lo canceló por recomendación médica.

Posteriormente, canceló las fechas de su agenda de espectáculos el resto del año.

Fuentes cercanas al músico confirmaron que durante su internamiento en el centro médico, permaneció conectado a un ventilador mecánico. Ante esta situación, la familia del artista estaba valorando la posibilidad de retirar el soporte vital, agregó Infobae.

La leyenda de Ace Frehley, guitarrista de Kiss

En 1973, Frehley fue miembro fundador de Kiss, junto con el líder Gene Simmons, el guitarrista rítmico Paul Stanley y el baterista Peter Criss. Incluso en una época de disfraces escandalosos, Kiss se destacó entre la multitud, con maquillaje estilo Kabuki que cubría todo el rostro, cabello salvaje y zapatos de plataforma increíblemente altos.

Su distintiva imagen contribuyó al éxito de un grupo cuyos éxitos incluían I Was Made for Lovin’ You, God of Thunder y Strutter.

Hace unas semanas el guitarrista Ace Frehley de la banda Kiss sufrió una caída en su estudio de grabación. (AFP)

Las presentaciones solían ser eventos teatrales, con pirotecnia y bombas de humo.

El diseño gráfico de la banda —rayos para las “ss” de Kiss— está indeleblemente vinculado al maquillaje y a la omnipresente e increíblemente larga lengua de Simmons.

Cada miembro asumió un personaje, y el de Frehley fue “Space Ace” o “The Spaceman”.

Frehley dejó la banda en 1982 debido al abuso de sustancias y a las diferencias creativas que surgieron.

Continuó trabajando como solista y fundó la banda Frehley’s Comet, con la que produjo varios álbumes exitosos. Esta faceta lo llevó a los primeros lugares de las listas de música de Estados Unidos con trabajos como Origins Vol.1, en 2016.

Se reunió con Kiss a mediados de la década de 1990 por un período de seis años. Junto a ellos fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014.

A Frehley le sobreviven su esposa, Jeanette, y su hija, Monique.

