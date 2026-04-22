Sucesos

Trabajadora social de la CCSS habría contado con una cómplice para ejecutar estafa, denuncian presuntas víctimas

Sospechosa cumple seis meses de prisión preventiva por un presunto delito de estafa

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Por Natalia Vargas
Huega de empleados de CCSS
La trabajadora social fue arrestada el 13 de abril del 2026. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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