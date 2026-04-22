Trabajadora social de la CCSS habría contado con una cómplice para ejecutar estafa, denuncian presuntas víctimas

La jefa de Trabajo Social del Área de Salud de Belén-Flores, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Karla Bolaños Brenes, quien fue detenida la semana pasada por supuestas estafas, habría contado con la ayuda de una tercera persona, quien se hacía pasar por funcionaria de esa institución, para respaldar sus engaños.

Esta tercera persona, una mujer, habría simulado ser la encargada de otorgar préstamos en la asociación de empleados de la Caja e incluso, enviaba mensajes de audio por WhatsApp a las supuestas víctimas.

Audios en poder de La Nación, facilitados por una de las personas que alegan haber sido estafadas, revelan ese aparente modus operandi de Bolaños Brenes, a quien el Ministerio Público investiga por ejecutar estafas con ventas falsas de viviendas.

Ella ofrecía los inmuebles, conseguía que sus “clientes” entregaran entre ¢5 millones y ¢8 millones como supuesto adelanto para la compra, y una vez recibido el dinero, desaparecía. De esa forma causaba el perjuicio económico a las víctimas.

La Fiscalía confirmó que existen al menos cinco expedientes penales por estafa contra esta trabajadora social, por hechos ocurridos entre el 2019 y el 2025.

Por una de esas causas, que se tramita por estafa en el expediente 25-000749-0369-PE, Bolaños cumple seis meses de prisión preventiva desde el pasado 14 de abril.

Los relatos sobre aparentes timos no se limitan solo a la donación o venta de casas, sino también a la oferta de maestrías, venta de vehículos, supuestas herencias, el manejo de dinero de anuarios escolares y la necesidad de tratamientos contra el cáncer. Este medio conversó con ocho presuntas víctimas, una de ellas habría sido estafada por más de ¢27 millones.

Presunta estafa

Encargada de préstamos en la Caja

En los audios, en posesión de este diario, se escucha a una mujer presentarse como “Marta Castro, la encargada de los préstamos en la Asociación de la Caja”. Sin embargo, según la base de datos de empleados de esta institución, no existe ninguna funcionaria con ese nombre.

Los mensajes de “Marta Castro” llegaron al WhatsApp de una pareja que pagó ¢12 millones por una vivienda que Bolaños habría prometido donarles en Santo Domingo de Heredia y para la cual solo debían, en teoría, abonar los gastos legales para el traspaso.

Pasaron los meses y el traspaso no se concretaba, entonces se percataron de que fueron estafados y comenzaron a reclamarle a Bolaños que les devolviera el dinero depositado.

En ese momento, aparecieron los aparentes audios ficticios. La presunta estafadora alegaba que estaba pidiendo un crédito para efectuar la devolución.

‘Los fondos aparecen rebotados’

En ellos se escucha a “Marta” decir que la propia Bolaños le solicitó que mandara el audio para explicarles que ya se le había aprobado un préstamo en colones y que este sería depositado en una “cuenta en colones del BAC”.

“No puedo llamarlo en este momento, porque estoy atendiendo a la gente. No puedo mandar foto del pagaré porque eso es confidencial, pero sí le puedo asegurar que el trámite ya está; de hecho para cualquier momento antes de las (próximas) 72 horas”, se escucha decir a la mujer.

“Aquí estoy con doña Karla, para ver lo del trámite, o sea, que ya se le va a girar el dinero del préstamo. Todo está saliendo muy bien, gracias a Dios, para que usted tenga tranquilidad”, afirmó en otro mensaje.

En comunicaciones posteriores, esa falsa funcionaria aseguró que a Bolaños se le aprobó un préstamo de ¢8 millones y uno adicional de ¢500.000, y que este dinero sería depositado en los siguientes días.

“Acabo de hablar con doña Karla y ella me comenta que está con covid-19, hubo un problema con el sistema el sábado pasado, yo me imagino que fue por tratar de apresurar el proceso.

”Como que algo pasó y entonces los fondos aparecen rebotados, por lo que ya le avisé a ella, y ya revisando con un compañero y el jefe, nos dimos cuenta de cuál fue la situación del error y ya se tomaron cartas en el asunto para arreglar eso. Entre hoy y mañana en la mañana se estaría depositado”, manifestó en otro mensaje de voz.

Esta pareja, quien conversó con este medio, aseguró que el dinero nunca llegó y ellos mismos corroboraron con la Caja que esta mujer, con quien mantuvieron contacto, no era funcionaria de la institución.

También, dijeron, que recibieron mensajes de un hombre que se hacía pasar por abogado y ambos casos los llevan a pensar que Bolaños, en apariencia, no trabajaba sola.

En su caso, se percataron de que fueron víctimas de una presunta estafa cuando comenzaron a investigar y se enteraron de que la casa por la que habían pagado no estaba a la venta y nunca había estado a la venta.