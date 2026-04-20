Sucesos

Jefa de CCSS habría ofrecido la misma vivienda a dos denunciantes de estafa. Una asegura haberle dado ¢5 millones y otra, ¢12 millones

Funcionaria fue detenida el 13 de abril y figura como imputada en al menos cinco expedientes por presuntas estafas

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
La casa que la trabajadora social de la CCSS ofrecía estaba en Santo Domingo de Heredia. Foto:
La casa que la trabajadora social de la CCSS ofrecía estaba en Santo Domingo de Heredia. Foto: (Google Earth/Google Earth)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CCSSestafaSan Joaquín de FloresTrabajo social
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.