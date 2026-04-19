Sucesos

Abogado de jefa de Trabajo Social de CCSS señala nuevas denuncias por estafa: ‘Entiendo que están llegando más’

El defensor de Bolaños Brenes, funcionaria de la Caja, insistió en la inocencia de su representada y apeló los seis meses de prisión preventiva

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Edificio CCSS
La mujer investigada por presuntas estafas es funcionaria de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Foto: (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bolaños BrenesestafasCCSSTrabajo Social
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.