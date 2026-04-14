Sucesos

Funcionaria de CCSS relata cómo una jefa le ofreció casa en condominio y ella le dio más de ¢25 millones como parte del trato, pero no recibió nada

Existe un grupo de Whatsapp de víctimas. La jefa denunciada fue detenida este 13 de abril

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Por Sebastián Sánchez y Natalia Vargas
30/10/2023 Avenida Segunda, San José. Así avanzan los trabajos en el edificio Laureano Echandi, conocido como oficinas centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sometido a un proceso de reforzamiento estructural.
La mujer denunciada por estafa es funcionaria y jefa regional de Trabajo Social de la CCSS. (Rafael Pacheco Granados)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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