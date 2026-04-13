Funcionaria de Trabajo Social de la CCSS habría estafado a pacientes con falsas ofertas de vivienda; les pedía hasta ¢8 millones

La Fiscalía Adjunta de Heredia informó de que solicitará medidas cautelares contra la jefa de Trabajo Social del Área de Salud de la sede de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en San Joaquín de Flores por presuntamente estafar a pacientes con falsas ofertas para vivienda.

El Ministerio Público confirmó que la sospechosa, de apellido Bolaños, se mantenía en fuga desde el año anterior; sin embargo, fue detenida este lunes 13 de abril.

La solicitud de medidas cautelares se realizará ante el Juzgado Penal de la localidad, en una audiencia que no ha sido programada.

Según la investigación, la imputada se habría aprovechado de su cargo para contactar a pacientes de escasos recursos.

En apariencia, Bolaños ofrecía viviendas de bajo costo y conseguía que sus “clientes” entregaran entre ¢5 millones y ¢8 millones, como supuesto adelanto para la compra del bien.

Se cree que, una vez recibido el dinero, la imputada desaparecía y así le causaba un perjuicio económico a las víctimas.

El caso corresponde al expediente 25-000749-0369-PE.