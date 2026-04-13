Sucesos

Funcionaria de Trabajo Social de la CCSS habría estafado a pacientes con falsas ofertas de vivienda; les pedía hasta ¢8 millones

La mujer estaba en fuga desde el año anterior y fue detenida este lunes

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Por Natalia Vargas
Edificio CCSS
La presunta estafadora fue detenida tras meses en fuga. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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