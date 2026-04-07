Sucesos

Presunto estafador ofrece repuestos en Internet y cita a ‘clientes’ en finca en Turrialba

Tribunal Penal de Pavas lo juzgará el otro mes por al menos dos causas por estafa.

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Por Christian Montero
Esta es una conversación real vía WhatsApp, del supuesto estafador con una persona que buscaba un repuesto.
Esta es una conversación real del supuesto estafador con una persona que buscaba un repuesto. (Foto: captura de pana/Foto: captura de pantalla)







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Estafas ventas de repuestos
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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