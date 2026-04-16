Sucesos

Abogado de jefa de Trabajo Social de la CCSS apela prisión preventiva por presuntas estafas millonarias

La mujer se habría aprovechado de sus pacientes para sustraer el dinero

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Por Natalia Vargas
Huega de empleados de CCSS
La funcionaria de la Caja fue detenida el 13 de abril. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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