Sucesos

Juzgado envía a prisión preventiva a la jefa de Trabajo Social de la CCSS que habría estafado a pacientes y compañeros

Fiscalía de Heredia informó de la imposición de medidas cautelares

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Por Natalia Vargas
Varios trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se lanzaron a las calles este miércoles 25 de marzo para manifestar por sus derechos laborales. Foto: Ingrid Hidalgo
La funcionaria de la Caja irá seis meses a prisión preventiva. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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