Juzgado envía a prisión preventiva a la jefa de Trabajo Social de la CCSS que habría estafado a pacientes y compañeros

El Juzgado Penal de Heredia impuso seis meses de prisión preventiva a una mujer de apellidos Bolaños Brenes, de 51 años, jefa de Trabajo Social del Área de Salud de la sede de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en San Joaquín de Flores, porque presuntamente habría estafado a pacientes y compañeros de trabajo con ofertas de vivienda.

La Fiscalía Adjunta de Heredia informó que el Juzgado ordenó la medida en contra de la sospechosa, quien fue detenida el lunes 13 de abril.

El caso corresponde al expediente 25-000749-0369-PE. Según la investigación, la imputada se habría aprovechado de su cargo para contactar a pacientes de escasos recursos.

En apariencia, Bolaños ofrecía viviendas de bajo costo y conseguía que sus “clientes” entregaran entre ¢5 millones y ¢8 millones como supuesto adelanto para la compra del bien. Se cree que, una vez recibido el dinero, la imputada desaparecía y así le causaba un perjuicio económico a las víctimas.

Este medio conversó con una de las presuntas víctimas, pero en este caso, fue una funcionaria de la Caja que relató que Bolaños, quien era su compañera de trabajo y por ello una persona que estimaba de confianza, ofreció venderle un lote en un condominio en Santo Domingo de Heredia cuando ella pasaba un momento difícil.

Ella aceptó y le pagó más de ¢25 millones en tractos, para lo cual se endeudó, pero nunca recibió nada. El caso ocurrió en el 2019 y existe una denuncia penal por estos hechos.

Esta mujer no sería la única víctima de estafa, sino que al menos 11 personas más habrían sufrido la misma situación. Existe un grupo de WhatsApp con esa cantidad de víctimas, pero otras personas no se integraron por miedo.