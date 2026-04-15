Sucesos

Colegio de Trabajadores Sociales archivó expediente contra jefa de Trabajo Social de la CCSS, quien estaba denunciada por presuntas estafas

La Junta Directiva del colegio ordenó el archivo temporal de la causa hace dos años y medio

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Por Natalia Vargas
La OPC-CCSS publicó el listado al 31 de octubre de 2025 de afiliados fallecidos con dinero. Conozca cómo reclamarlo, qué documentos necesita y si corresponde gestionarlo en juzgado o con la operadora.
Funcionarios de la CCSS denunciaron haber perdido millones de colones por estafas de una jefa de Trabajo Social. (Canva /Canva)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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