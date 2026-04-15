Colegio de Trabajadores Sociales archivó expediente contra jefa de Trabajo Social de la CCSS, quien estaba denunciada por presuntas estafas

Funcionarios de la CCSS denunciaron haber perdido millones de colones por estafas de una jefa de Trabajo Social.

El Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica (Coltras) archivó un expediente contra una de sus colegiadas, de apellidos Bolaños Brenes, quien figuraba como sospechosa de estafar compañeros de trabajo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La organización profesional tenía conocimiento de las denuncias desde el 7 de julio del 2023.

Bolaños Brenes, jefa de Trabajo Social en el Área de Salud de Belén Flores, fue detenida el lunes 13 de abril por un nuevo expediente del 2025 (25-000749-0369-PE), en el que se indagan estafas contra sus pacientes, a quienes, en apariencia, solicitó que le entregaran entre ¢5 millones y ¢8 millones como supuesto adelanto para la compra de una casa.

Se cree que, una vez recibido el dinero, la imputada desaparecía y así le causaba un perjuicio económico a las víctimas.

La mujer es colegiada activa y el Coltras confirmó que está morosa en el pago de las cuotas de colegiatura; por ende, en proceso de cobro.

Documentos a los que tuvo acceso La Nación corroboran que tres personas funcionarias de la Caja alertaron al Coltras hace más de dos años y medio, aportando copias de las denuncias interpuestas ante las autoridades judiciales y también alertas realizadas a la Caja Costarricense de Seguro Social.

En apariencia, la documentación señalaba que esta funcionaria se habría aprovechado de su puesto para cometer las estafas, incluso en horario laboral. Fue hasta más adelante que se conoció que Bolaños no solo habría engañado a sus compañeros, sino también a sus pacientes, algunos de escasos recursos, de acuerdo con el Ministerio Público.

La resolución de la Fiscalía del Colegio de Trabajadores Sociales sobre el procedimiento administrativo y disciplinario llegó el 23 de octubre del 2023.

El órgano recomendó a la Junta Directiva de esta institución el archivo temporal de la causa, “quedando a la espera de las resoluciones correspondientes, para valorar la homologación respectiva, misma aprobada en sesión ordinaria de la Junta Directiva N° 17-2023-JD, de fecha 2 de octubre 2023″.

En ese momento, la Junta Directiva, por unanimidad, acordó acoger la recomendación de la Fiscalía de archivar el expediente, a fin de que las personas que denunciaron brindaran las sentencias para homologarlas en el Colegio.

Por el momento, las causas penales permanecen pendientes. Bolaños deberá cumplir seis meses de prisión preventiva, según lo ordenó el Juzgado Penal de Heredia el 15 de abril.

‘Una perspectiva más amplia y sólida’

Antes consultas de este medio, el Colegio confirmó la apertura de la investigación en 2023 y explicó que estaba supeditada, técnicamente, a la evolución procesal de las denuncias. La entidad agregó que, en el 2024, se amplió la denuncia en el expediente administrativo, tras coordinaciones entre la Fiscalía del colegio profesional y la CCSS.

“En virtud de que este caso se encuentra judicializado, y en sede administrativa del patrono CCSS, el Coltras, técnicamente, y con fundamento en la asesoría legal corporativa, debe otorgar un tiempo prudencial, en aras de tener una perspectiva más amplia y sólida (y de coordinación institucional Poder Judicial y CCSS)”, escribió el Coltras en un comunicado dirigido a La Nación.

“Todo lo anterior sin detrimento del compromiso, ante la sociedad costarricense y el colectivo de personas colegiadas, de actuar con el mayor rigor, probidad y transparencia, pero dentro del marco de la legalidad y preceptos constitucionales del debido proceso”, agregó.

El Colegio indicó que, tras la detención de la funcionaria, abrió una nueva investigación, dentro de sus “poderes-deberes, y dentro del debido proceso constitucional”.

Presunta estafa desde 2019

Una funcionaria de la CCSS relató a este medio que Bolaños Brenes habría estafado a varias personas antes de su reciente detención y ella fue una de las víctimas.

Contó que Bolaños era de su confianza, pues coincidieron en su lugar de trabajo. La sospechosa le habría ofrecido venderle un lote en un condominio en Santo Domingo de Heredia cuando ella pasaba por un momento difícil.

La víctima aceptó y le pagó más de ¢25 millones en tractos, para lo cual se endeudó, pero nunca recibió nada a cambio. Esto sucedió en el 2019, pero la denuncia se interpuso al año siguiente.

“En esos momentos, me dijo ‘yo le quiero ayudar, porque usted siempre ha sido muy buena conmigo, usted es una persona que se merece todo lo mejory la voy a contactar, conversemos’. Entonces, comenzamos a hablar, yo estaba con antidepresivos, yo estaba muy mal, yo confiaba en ella”, recordó la presunta víctima.

“Yo confié porque era colega mía desde hacía más de 13 años y porque sabía que su esposo era arquitecto. Nunca imaginé que una trabajadora social fuera capaz de hacer algo así”, continuó su relato.

Esta mujer no sería la única persona estafada, sino que al menos 11 más habrían sufrido la misma situación. Existe un grupo de WhatsApp con esa cantidad de víctimas, pero otras personas no se integraron por temor a sufrir consecuencias.