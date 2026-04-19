Sucesos

Ofrecía casas y carros, decía tener cáncer y prometía maestrías en Chile: denunciantes relatan las aparentes estafas por las que entregaron millones a una trabajadora social de la CCSS

Una pareja de esposos cuenta que la mujer los llevó al frente de una hermosa casa, saludó a la mujer que hacía la limpieza y preguntó por la salud de una supuesta dueña que estaba por irse al extranjero, pero la casa en realidad no estaba en donación ni en venta. Ese fue el principio de una pesadilla...

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Por Natalia Vargas
La mujer, de apellidos Bolaños Brenes, trabajaba en la Clínica Jorge Volio JIménez, en Área de Salud de Belén-Flores.
La presunta estafadora, de apellidos Bolaños Brenes, trabajaba en la Clínica Jorge Volio JIménez, en el Área de Salud de Belén-Flores. (Google Maps/Google Maps)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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