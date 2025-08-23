Temblores sacudieron Guanacaste y San José la madrugada del sábado

Tres temblores se registraron en la provincia de Guanacaste y otro en San José durante la madrugada de este sábado 23 de agosto, según reportes del Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Costa Rica (Ovsicori), de la Universidad Nacional (UNA).

El primero, de magnitud 2,2, ocurrió a las 12:31 a. m. en San José, con epicentro en las cercanías de Zapote y una profundidad de 4,73 kilómetros.

Usuarios en redes sociales reportaron que el sismo se percibió como un movimiento fuerte pero breve en zonas como Tibás, San Pedro y Barrio Luján, mientras que en Heredia y Escazú lo describieron como leve.

El segundo movimiento se presentó a las 12:41 a. m. en las inmediaciones de Turín de Tilarán, con una magnitud de 2 grados y una profundidad de 4,58 kilómetros.

Un sismo de 3,6 grados sacudió la provincia de Guanacaste durante la madrugada del sábado 22 de agosto. El epicentro del movimiento se ubicó en Sitio Santa Rosa, con una profundidad de 68,48 kilómetros. Este fue uno de tres temblores sentidos en la provincia durante la madrugada. (Ovsicori/Ovsicori)

Más tarde, a las 3:29 a. m., se reportó otro sismo con epicentro 36,1 kilómetros al suroeste de Sitio Santa Rosa, en La Cruz, de magnitud 3,2 y una profundidad de 8,49 kilómetros.

Diez minutos después, a las 3:39 a. m., un tercer movimiento sísmico de 3,6 grados impactó nuevamente en La Cruz.

Los dos últimos temblores ocurrieron pocos minutos después de un sismo de magnitud 6 reportado a las 3:14 a. m. en Acajutla, El Salvador.

Seguidilla de sismos en San José

Desde la madrugada del viernes, distintos sismos sacudieron la provincia de San José. El primero despertó a muchos a tempranas horas del viernes 22 de agosto, al registrarse en las cercanías del barrio Tournón con una magnitud de 4,4 y profundidad de 4 kilómetros.

El Ovsicori indicó que el sismo, ocurrido a las 12:45 a. m., tuvo un origen tectónico por fallamiento local.

Por su parte, la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica (UCR) reportó la misma magnitud, pero ubicó el epicentro un kilómetro al sureste de San Juan de Tibás, también en San José, con una profundidad de 5 kilómetros.

La Nación recibió reportes de que el movimiento se percibió con fuerza en comunidades como Montes de Oca, Moravia, Alajuelita y Heredia, mientras que en San Pedro se registró caída de objetos.

Tras el fuerte temblor, el Ovsicori informó de que se produjeron al menos once réplicas. Hasta las 11 a. m. del viernes, la más intensa se reportó a las 4:55 p. m., con magnitud de 3,6 grados, epicentro a 2 kilómetros al oeste de Guadalupe, Goicoechea, y profundidad de 5 kilómetros, según datos de la RSN.

Anteriormente, el sismo más fuerte durante el día alcanzó los 2,3 grados.