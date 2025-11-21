Temblor de 4,3 sacude Costa Rica

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) reportó un temblor de 4,3 grados con el epicentro localizado 59,3 kilómetros al noroeste de San Pedrillo de Osa, al sur de la provincia de Puntarenas.

La profundidad fue de 21,42 kilómetros. El movimiento ocurrió a las 5:48 p.m.

La zona sur de Costa Rica fue el epicentro de otros temblores los días lunes, martes y miércoles de esta semana.

El primer movimiento tectónico perceptible ocurrió al mediodía del lunes y tuvo una magnitud de 5,4 grados. El epicentro se situó 32 kilómetros al sur de Dominical.

El del martes tuvo una magnitud 5,5 y ocurrió a las 4:36 p. m., con el epicentro ubicado 49,9 km al Noroeste de San Pedrillo de Osa de Puntarenas, al sur del país, y una profundidad de apenas 1.98 kilómetros, lo que favoreció su percepción en varias comunidades costarricenses.

El miércoles se reportó un temblor de 4,1 grados con epicentro en Santa Clara de Coto Brus, al sur de la provincia de Puntarenas. La profundidad fue de 32 kilómetros. El movimiento ocurrió a las 9:49 p.m.