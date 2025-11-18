Temblor de 5,5 sacudió Costa Rica la tarde de este martes

El movimiento telúrico ocurrió a las 4:36 p. m. y fue sentido en distintas zonas del país, sin causar afectaciones.

Un temblor de magnitud 5,5 sorprendió la tarde de este martes a los habitantes de distintas regiones del país. El evento sísmico ocurrió a las 4:36 p. m., según reportó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).

El epicentro se ubicó a 49.9 km al Noroeste de San Pedrillo de Osa de Puntarenas, al sur del país. De acuerdo con el informe preliminar del Ovsicori, el sismo se produjo a una profundidad de apenas 1.98 kilómetros, lo que favoreció su percepción en varias comunidades costarricenses.

Minutos después del sismo principal, el Ovsicori registró tres movimientos adicionales en la misma región del Pacífico sur. El primero ocurrió a las 4:45 p. m., con una magnitud de 3,5. Su epicentro se localizó 24,1 kilómetros al suroeste de Playa Matapalo de Quepos, en Puntarenas, con una profundidad de 5,58 kilómetros.

El segundo temblor se produjo apenas unos segundos después, también a las 4:45 p. m., con una magnitud de 3,8 y una profundidad superficial de 0,03 kilómetros.

El epicentro se ubicó 41,2 kilómetros al noroeste de San Pedrillo de Osa, en la misma provincia. A las 4:48 p. m., un tercer evento de magnitud 3,8 se registró 52,6 kilómetros al noroeste de San Pedrillo, a una profundidad de 21,95 kilómetros.

Reportes en diferentes zonas

Vecinos de zonas como el Pacífico sur y el Valle Central indicaron que el movimiento se sintió de forma repentina, aunque de breve duración.

En la publicación de La Nación en Facebook, varios usuarios compartieron cómo vivieron el temblor en sus comunidades. En Pitahaya, una vecina lo describió como “muy fuerte y largo”, mientras que en Heredia y Escazú otros reportaron una intensidad considerable. En Turrialba y en la zona sur también se sintió con fuerza.

Por el contrario, en Río Claro una habitante lo percibió como “muy leve”. En Desamparados, otro usuario indicó que el temblor fue “leve y largo”, y desde Limón lo describieron como un movimiento con “efecto mecedora”.