Sucesos

Temblor de 4,1 grados sacude Costa Rica

Epicentro se ubicó en Coto Brus de Puntarenas

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Un fuerte tembor sacudió Costa Rica la noche de este martes 21 de octubre. Según la Red Sismológica Nacional, la magnitud fue de 6,1 grados y el epicentro se ubicó 20 kilómetros al sur de Quepos, en el Pacífico central.
Sismo de 4,1 grados sacude Costa Rica con epicentro Coto Brus de Puntarenas. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
sismotemblorCosta RicaOvsicori
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.