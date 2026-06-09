Sucesos

Sospechosos de balear edificio de OIJ serían proveedores de armas de Los Lara y Los Gemelos

OIJ detuvo este martes a dos hombres de 18 y 24 años.

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Por Christian Montero
Allanamiento Tres Ríos
El OIJ allanó una vivienda en el residencial Vistas del Este en Tres Ríos de La Unión, Cartago, donde detuvieron a un sospechoso de participar en un atentado contra el edificio donde se ubica la Oficina de Planes y Operaciones (OPO), que pertenece a la Policía Judicial. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Ataque edificio OIJSospechosos de balear edificio OIJ
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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