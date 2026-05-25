Crímenes

Esta es la razón del asesinato de dos guardas de seguridad en Dekra Puntarenas; OIJ identifica víctimas

El OIJ identificó a los oficiales asesinados en Dekra en El Roble de Puntarenas.

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Por Yucsiany Salazar
Agentes del OIJ investigan el asesinato de dos vigilantes en El Roble de Puntarenas. Imagen con fines ilustrativos. (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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