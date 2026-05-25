Esta es la razón del asesinato de dos guardas de seguridad en Dekra Puntarenas; OIJ identifica víctimas

Agentes del OIJ investigan el asesinato de dos vigilantes en El Roble de Puntarenas. Imagen con fines ilustrativos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó las identidades de los dos guardas de seguridad asesinados la madrugada de este lunes en las instalaciones de Dekra, en El Roble de Puntarenas.

Las víctimas fueron identificadas oficialmente por la Policía Judicial con los apellidos Hernández, de 61 años, y Sandí, de 60 años.

De acuerdo con el avance de las pesquisas, tres sujetos ingresaron a la propiedad tras abrir un boquete en la malla perimetral del sitio.

Una vez dentro, los sospechosos interceptaron a los vigilantes en su lugar de trabajo, les dispararon en múltiples ocasiones y sustrajeron un arma de fuego calibre 9 milímetros perteneciente a los guardas de seguridad.

El reporte de la Cruz Roja indica que el ataque ocurrió cerca de la 1:27 a. m. de este lunes 25 de mayo. Al llegar al lugar, los socorristas confirmaron que ambas víctimas presentaban impactos de bala en la cabeza, el tórax y el cuello, por lo que fueron declaradas fallecidas.

“La Cruz Roja Costarricense envía al lugar dos unidades de soporte básico de vida, que al llegar a la escena identifican a dos personas, dos hombres entre 60 y 61 años de edad que fueron heridos por arma de fuego, ya sin signos vitales”, precisó Jorge Matamoros, coordinador operativo regional de la Cruz Roja.

Dekra suspende citas

Tras el doble homicidio, la empresa Dekra se pronunció de manera oficial a través de un comunicado, en el cual lamentó profundamente el fallecimiento de los trabajadores y expresó sus condolencias a los familiares.

La compañía informó, además, que la estación de inspección técnica en El Roble permanecerá cerrada temporalmente mientras los agentes judiciales concluyen el levantamiento de indicios.

Debido a esta situación, las citas vehiculares programadas serán reprogramadas.

“El caso se encuentra en manos de las autoridades correspondientes, que actualmente realizan la recopilación de evidencias y diligencias del caso, por lo que no nos referiremos a detalles adicionales en este momento”, agregó.