Sucesos

Asesinan a dos guardas de seguridad de Dekra en Puntarenas

Dekra lamentó el asesinato de dos de sus guardas de seguridad en Puntarenas, la madrugada de este lunes 25 de mayo.

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Por Yucsiany Salazar
Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
Dos oficiales de seguridad fueron víctimas del ataque armado mientras laboraban en la estación de Dekra, en El Roble, Puntarenas. Imagen con fines ilustrativos. (IStock)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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