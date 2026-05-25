Asesinan a dos guardas de seguridad de Dekra en Puntarenas

Dos oficiales de seguridad fueron víctimas del ataque armado mientras laboraban en la estación de Dekra, en El Roble, Puntarenas. Imagen con fines ilustrativos.

La empresa Dekra se pronunció de manera oficial tras el asesinato de dos de sus oficiales de seguridad, ocurrido la madrugada de este lunes en su sede de El Roble, en Puntarenas.

A través de un comunicado, la compañía lamentó profundamente el fallecimiento de los trabajadores y expresó sus condolencias a los familiares.

Además, informó que la estación de inspección técnica permanecerá cerrada temporalmente mientras las autoridades judiciales completan las pesquisas en el sitio, por lo que las citas vehiculares programadas serán reprogramadas.

“El caso se encuentra en manos de las autoridades correspondientes, que actualmente realizan la recopilación de evidencias y diligencias del caso, por lo que no nos referiremos a detalles adicionales en este momento”, agregó.

Según el reporte preliminar de la Cruz Roja, los hechos ocurrieron cerca de la 1:27 a. m. en El Roble. Al llegar, los socorristas confirmaron que ambas víctimas recibieron disparos en la cabeza, tórax y cuello, por lo que fueron declarados fallecidos en el sitio.

“La Cruz Roja Costarricense envía al lugar dos unidades de soporte básico de vida, que al llegar a la escena identifican a dos personas, dos hombres entre 60 y 61 años de edad que fueron heridos por arma de fuego, ya sin signos vitales”, precisó Jorge Matamoros, coordinador operativo regional de la Cruz Roja.

Versiones extraoficiales señalan que el doble homicidio se produjo en medio de un aparente intento de asalto.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se mantienen en el sitio para el levantamiento de los cuerpos y el inicio de las investigaciones. Las identidades de las víctimas aún no han sido confirmadas.