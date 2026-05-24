Sucesos

Asaltos, ajustes de cuentas y víctima colateral: OIJ reporta seis homicidios en fin de semana

País ya supera los 300 homicidios en lo que va del año.

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Por Christian Montero
Un hombre de apellido Smith, de 31 años, fue asesinado cerca de la Municipalidad de Matina en Limón.
Un hombre de apellido Smith, de 31 años, fue asesinado cerca de la Municipalidad de Matina en Limón. (Foto: Reiner Montero/Foto: Reiner Montero)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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