Asaltos, ajustes de cuentas y víctima colateral: OIJ reporta seis homicidios en fin de semana

Un hombre de apellido Smith, de 31 años, fue asesinado cerca de la Municipalidad de Matina en Limón.

Seis homicidios ocurridos entre el viernes y el domingo, incluyendo el caso de un hombre que estaba afuera de un supermercado, elevaron al menos a 304 los asesinatos registrados en el país en lo que va del año, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Limón, con 72 casos, y San José, con 94, son las provincias más violentas.

Los hechos más recientes trascendieron la madrugada de este domingo en Matina y Siquirres de Limón. En el primer sitio, cerca de la municipalidad local, a eso de las 2:30 a. m., un hombre de apellido Smith, de 31 años estaba en una bicicleta, cuando dos sicarios en moto lo atacaron con arma de fuego; Smith murió en el sitio.

Poco menos de dos horas después, a las 4 a. m., en el sitio conocido como la Recta de Imperio en Reventazón de Siquirres, Limón, otro hombre de 31 años murió producto de un ataque armado. El fallecido era de apellido Moreno y su cuerpo fue ubicado en vía pública con impactos de bala.

El sábado alrededor de las 8 p. m., en Pacuare Nuevo de Limón, un joven de apellido Hoyt, de 22 años, fue atacado a balazos por varios hombres quienes se movilizaban en motocicleta mientras el ofendido circulaba en moto. Hoyt logró refugiarse en una vivienda cercana; lo trasladaron al hospital Tony Facio donde murió.

En San Felipe de Alajuelita, la noche del viernes a las 11:30 p. m., una víctima de apellido Rodríguez, de 34 años, recibió varios disparos luego de que recibió una llamada en la que le pidieron salir de su casa. El OIJ investiga las circunstancias del hecho.

El viernes a las 7 p. m., en Alto Villegas de San Ramón, dos sicarios llegaron en motocicleta a asaltar un minisúper. Al huir, abrieron fuego contra el local e impactaron en el pecho a un hombre de apellido Lanzas, de 51 años, quien estaba afuera del negocio.

Otro hecho ocurrió el viernes a las 7:45 p. m. en Siquirres. Un hombre de apellido Díaz, de 21 años, ingresó junto a un cómplice a asaltar una venta de comida tipo china. El propietario enfrentó a Díaz y durante el forcejeo el arma del presunto asaltante se disparó e impactó al propio Díaz en el hombro.

Una vez desarmado, el sujeto huyó del lugar y minutos después murió en vía pública. Su supuesto cómplice, de apellido Orozco, de 20 años, fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública.

Hasta la mañana del viernes, el OIJ reportaba 298 homicidios a nivel nacional. Los seis casos del fin de semana elevan el acumulado a 304.

Colaboró Reiner Montero