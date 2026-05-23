Crímenes

Hombre muere en balacera tras asalto a supermercado

Otra víctima también falleció acribillada a balazos en San Felipe de Alajuelita a las afueras de su vivienda

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Por Arianna Villalobos Solís
Agentes del OIJ y de la Policía de Control de Drogas (PCD), en coordinación con la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y delitos Conexos, ejecutaron al menos ocho allanamientos para detener al presunto líder criminal de la banda del Gordo Julio, de apellido Campos y otros miembros de su organización.
Un hombre de 51 años falleció colateralmente durante el asalto a un supermercado en San Ramón y otro de 34 fue acribillado en Alajuelita. OIJ investiga ambos casos. (Alonso Tenorio /La Nación)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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