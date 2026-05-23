Hombre muere en balacera tras asalto a supermercado

Un hombre de 51 años falleció colateralmente durante el asalto a un supermercado en San Ramón y otro de 34 fue acribillado en Alajuelita. OIJ investiga ambos casos.

Un hombre identificado con el apellido Lanzas, de 51 años y de nacionalidad nicaragüense, murió durante una balacera ocurrida tras un asalto a un supermercado en barrio Alto Villegas de San Ramón, Alajuela, la noche de este viernes.

Según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho fue reportado a las 7 p. m. De manera preliminar, las autoridades indicaron que la víctima se encontraba en las afueras del local comercial cuando dos hombres llegaron con la intención de cometer un robo.

Tras ingresar al establecimiento, los sospechosos huyeron del sitio y dispararon en múltiples ocasiones contra el supermercado. En medio del ataque, Lanzas recibió un impacto de bala que le provocó la muerte en el lugar.

Los agentes judiciales se presentaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las diligencias correspondientes. El caso permanece bajo investigación.

Otro hombre muere asesinado afuera de su vivienda

La noche del viernes también se registró el homicidio de un hombre de apellido Rodríguez, de 34 años, en San Felipe de Alajuelita, San José.

De acuerdo con el recuento del OIJ, el hecho ocurrió a las 11:32 p. m., cuando, en apariencia, la víctima se encontraba dentro de su vivienda y recibió una llamada telefónica.

Posteriormente, Rodríguez salió a la vía pública, donde fue interceptado por varios sujetos —cuya cantidad no ha sido determinada— que le dispararon en múltiples ocasiones.

El hombre falleció en el lugar y el caso también permanece en investigación.

Al corte de las 10:37 a. m. de este viernes, el OIJ contabilizaba 93 homicidios en San José y 28 en Alajuela. Con estos nuevos casos, ambas provincias sumarían una víctima más.

San José se mantiene como la provincia con mayor cantidad de asesinatos, seguida de Limón, con 68, y Puntarenas, con 52. En total, el país alcanzó los 300 homicidios en lo que va del año.