Menor murió y su tío resultó herido en balacera durante supuesto asalto en Chacarita de Puntarenas

Un menor de 17 años murió y un joven de 20 fue herido de bala la noche de este miércoles 6 de mayo en Chacarita de Puntarenas, tras un aparente intento de asalto que terminó en una balacera.

El hecho ocurrió a eso de las 8:36 p.m., cuando ambos se desplazaban en motocicleta por la zona.

Según la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ellos habrían interceptado a un motociclista, presuntamente con la intención de asaltarlo.

En ese momento, el conductor al que habrían intentado abordar sacó un arma de fuego y disparó contra los dos hombres.

Cuando la Cruz Roja y la Fuerza Pública llegaron al sitio, encontraron al menor sin vida con impactos de bala en el pecho y la espalda.

El herido, identificado con el apellido Herrera, de 20 años, y quien sería el tío del menor, fue trasladado a un centro médico con un disparo en el pecho.

En el lugar, agentes judiciales ubicaron varios casquillos de bala que serán analizados. Tras el tiroteo, oficiales de Fuerza Pública detuvieron a un hombre de apellido Castillo, de 23 años, quien fue remitido al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

El cuerpo del adolescente fue trasladado a la Morgue Judicial, mientras el OIJ mantiene el caso en investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.