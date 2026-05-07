Menor muere a balazos en Puntarenas y su tío queda gravemente herido

Ataque a balazos en Puntarenas deja un menor fallecido y otro herido. (Imagen de archivo).

Un menor de edad falleció y otro hombre resultó herido la noche de este lunes tras ser atacados a balazos en el distrito de Chacarita, canton Central de Puntarenas.

El reporte ingresó a Cruz Roja a las 7:42 p. m. Se trató de un adolescente de 17 años, quien murió en el sitio tras recibir múltiples impactos de bala.

Entretanto, el herido, de 26 años, fue trasladado en condición crítica al Hospital Monseñor Sanabria con una herida de bala en el abdomen y con salida por la espalda. Según información preliminar, sería el tío del fallecido.

Se desconoce el móvil del ataque. La escena quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Colaboró el corresponsal Andrés Garita.