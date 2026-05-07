Sucesos

Menor muere a balazos en Puntarenas y su tío queda gravemente herido

Hechos ocurrieron la noche de este miércoles en Puntarenas

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Por Sebastián Sánchez
Una unidad de soporte básico de la Cruz Roja llegó al sitio para atender el reporte del hallazgo de un cuerpo en San Carlos.
Ataque a balazos en Puntarenas deja un menor fallecido y otro herido. (Imagen de archivo). (Édgar Chinchilla/Édgar Chinchilla)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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