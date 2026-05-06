Sucesos

Paseo terminó en tragedia: Pareja muere arrastrada por cabeza de agua

Cuerpos fueron hallados la tarde de este martes en el río Parismina, en Guácimo de Limón

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Por Sebastián Sánchez y Reiner Montero
Búsqueda en el río Parismina
Cruzrojistas transportan un cuerpo hallado en el río Parismina. (Cruz Roj/cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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