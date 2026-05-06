Paseo terminó en tragedia: Pareja muere arrastrada por cabeza de agua

Una pareja fue hallada sin vida la tarde de este martes en el río Parismina en el cantón de Guácimo, provincia de Limón.

La Cruz Roja localizó primero el cuerpo de un hombre de 26 años, a eso del mediodía. Las labores de búsqueda continuaron, cerca de las 4 p. m. se ubicó el cuerpo de la mujer, de 23 años.

Los jóvenes estaban extraviados desde el pasado domingo 3 de mayo. De acuerdo con la información preliminar, la pareja habría salido de paseo con destino a unas cavernas ubicadas en una catarata en las montañas de Tierra Grande, en Pocora de Guácimo. Posteriormente, se perdió su rastro.

En el sitio cercano al hallazgo, se encontró una motocicleta.

Cruz Roja halla sin vida a joven pareja. (Cruz Roja/Cortesía)

La Cruz Roja había suspendido la búsqueda debido a las condiciones del tiempo. No obstante, cuando los equipos se retiraban del sitio, observaron aves de rapiña en la zona, lo que les hizo sospechar que había un cuerpo cerca.

Tras una inspección a unos 300 metros del puente sobre el río lograron ubicar el cuerpo de la mujer en medio de un empedrado.

Rescate Cruz Roja

Andrey Arce, voluntario del Cuerpo de Bomberos, explicó que según le comentaron, los jóvenes llegaron a pasear a las cavernas que hay en la zona, pero los sorprendió una cabeza de agua.

“Ya esto ha ocurrido varias veces. Es frecuente ahí en las cavernas porque les toma la cabeza de agua por sorpresa (...). Las lluvias han estado un poco bravas, quizás en las tardes (aumentan las precipitaciones)”, dijo Arce.

En el operativo participaron 13 cruzrojistas y 4 vehículos. Los cuerpos fueron entregados al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que los remitirá a la Morgue Judicial y continuará con las diligencias para esclarecer los hechos.