Sucesos

Muere adulta mayor tras violento choque entre camión y vehículo en el cerro de la Muerte

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes. La mujer falleció en el Hospital Max Peralta

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Por Sebastián Sánchez y Keyna Calderón
Un accidente en el cerro de la Muerte cobró la vida de una mujer.
Un accidente en el cerro de la Muerte cobró la vida de una mujer. (Cruz Roja/Cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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