Muere adulta mayor tras violento choque entre camión y vehículo en el cerro de la Muerte

Un accidente en el cerro de la Muerte cobró la vida de una mujer.

Una mujer de apellidos Vargas Ureña, de 67 años, falleció la tarde de este lunes tras verse involucrada en una colisión entre un camión y un vehículo liviano en el cantón de El Guarco, provincia de Cartago.

El accidente ocurrió específicamente en el sector de la Cangreja, sobre la carretera Interamericana Sur, en el cerro de la Muerte.

De acuerdo con información preliminar, la mujer viajaba como acompañante en la parte trasera del vehículo liviano. Al momento de la llegada de los cuerpos de emergencia, ella se encontraba consciente, pero en condición muy crítica.

Durante el traslado hacia el Hospital Max Peralta, la paciente se complicó, por lo que fue abordada en ruta por una unidad de Soporte Avanzado. Pese a los procedimientos realizados, entró en paro al ingresar al centro médico y falleció.

En el sitio del accidente se reportaron al menos dos pacientes urgentes más.

La identidad de la fallecida no trascendió.

Autoridades de Tránsito presumen que el accidente pudo haberse originado por un falso adelantamiento en una curva.