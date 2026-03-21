OIJ identifica a los tres fallecidos tras una noche trágica en carretera; uno murió cerca del Monumento al Agua

Sucesos

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Dos motociclistas y el conductor de un vehículo liviano fallecieron en accidentes de tránsito

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Por Sebastián Sánchez
Dos motociclistas y el conductor de un vehículo liviano fallecieron en accidentes de tránsito. En imagen, colisión en el Coyol de Alajuela.
Dos motociclistas y el conductor de un vehículo liviano fallecieron en accidentes de tránsito. En la imagen, la colisión en El Coyol de Alajuela. (Suministrada por Keyna Calder/Suministrada)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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