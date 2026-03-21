OIJ identifica a los tres fallecidos tras una noche trágica en carretera; uno murió cerca del Monumento al Agua

Dos motociclistas y el conductor de un vehículo liviano fallecieron en accidentes de tránsito. En la imagen, la colisión en El Coyol de Alajuela.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a las personas fallecidas durante los accidentes de tránsito ocurridos entre la noche de este viernes y madrugada del sábado.

El primer incidente se atendió a las 5:58 p. m. en Sabalito de Coto Brus, Puntarenas, donde se reportó la colisión de un vehículo liviano con dos motocicletas.

En el sitio, falleció uno de los motociclistas, un hombre de 34 años, de apellido Jiménez, quien sería uno de los conductores involucrados.

El segundo fallecido fue un motociclista que chocó contra un muro, a unos 300 metros del Monumento al Agua, en San José. A la víctima se le identificó como de apellido Calderón, de 23 años.

La tercera víctima se trata de un hombre de apellido Fumero, de 24 años. Los hechos ocurrieron en El Coyol de Alajuela, alrededor de las 4 a. m.

El hombre conducía un vehículo cuando, por razones que se investigan, perdió el control, invadió el carril contrario y colisionó primero contra un camión y posteriormente contra un vehículo liviano. La víctima falleció en el sitio.

El OIJ realizó el levantamiento de los tres cuerpos para remitirlos a la Morgue Judicial y continuar con las investigaciones de los casos.