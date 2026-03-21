Sucesos

Tres personas fallecen en jornada cargada de accidentes de tránsito

Muchos accidentes tuvieron motocicletas involucradas

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Por Sebastián Sánchez
Por el momento se desconocen las identidades de las víctimas.
Tres fallecidos en accidentes de tránsito durante la noche del viernes y madrugada del sábado. (Imagen con fines ilustrativos). (Suministrada por Keyna Calderón /Para LN)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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