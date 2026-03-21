Tres personas fallecen en jornada cargada de accidentes de tránsito

Tres fallecidos en accidentes de tránsito durante la noche del viernes y madrugada del sábado. (Imagen con fines ilustrativos).

Una serie de accidentes de tránsito registrados entre la tarde del viernes y la madrugada de este sábado dejó como saldo preliminar al menos tres personas fallecidas y varios hombres adultos en condición crítica, según reportes de atención de emergencias.

El primer incidente se atendió a las 5:58 p. m. en Sabalito de Coto Brus, Puntarenas, donde se reportó la colisión de un vehículo liviano con dos motocicletas.

En el sitio, dos hombres adultos presentaban politraumatismos: uno fue trasladado en condición crítica al Hospital Juana Pirola, mientras que el otro fue declarado sin signos de vida. Para la atención, se movilizaron dos unidades básicas.

La víctima fue identificada como, un hombre de 34 años, de apellido Jiménez, quien sería uno de los motociclistas.

Minutos después, a las 6:39 p. m. en San Antonio de Alajuela, se reportó otra colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta. Un hombre adulto con politraumatismos fue trasladado en condición crítica al Hospital de Alajuela, con apoyo de una unidad básica.

Un tercer caso ocurrió a las 7:49 p. m. en San Isidro de Pérez Zeledón, donde un motociclista masculino adulto resultó gravemente herido tras un choque con un vehículo liviano. El paciente fue trasladado en condición crítica al Hospital Escalante Pradilla.

Ya en horas de la madrugada, a la 1:58 a. m. en Pavas, San José, se atendió una colisión entre una motocicleta y un muro, a unos 300 metros del Monumento al Agua. En el lugar se confirmó que un hombre adulto falleció por politraumatismos.

A la víctima se le identificó como de apellido Calderón, de 23 años.

Posteriormente, a las 3:55 a. m., en El Coyol de Alajuela, se reportó un accidente que involucró dos vehículos livianos y uno pesado, cerca de la rotonda y a un kilómetro en dirección a la ruta 27.

En la escena se valoraron tres personas: dos en condición estable que no requirieron traslado y un hombre de apellido Fumero, de 24 años, fue declarado fallecido en el sitio.

El hombre conducía un vehículo cuando, por razones que se investigan, perdió el control, invadió el carril contrario y colisionó primero contra un camión y posteriormente contra un vehículo liviano.

Finalmente, a las 4:18 a. m. en Alajuelita centro, se informó de una colisión entre una motocicleta y un vehículo. Un hombre de 24 años fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios, con apoyo de una unidad de soporte básico.

Las causas de los accidentes no han sido detalladas y los casos quedan bajo investigación de las autoridades correspondientes.