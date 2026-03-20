Aparece cuerpo flotando en el río Sarapiquí: esto dice el OIJ tras aviso de empleados de hotel

Hallan el cuerpo de una persona en el río Sarapiquí. (Imagen con fines ilustrativos).

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el hallazgo de una persona fallecida en el cauce del río Sarapiquí, en Sarapiquí, Heredia.

De acuerdo con el reporte oficial, a las 6:10 de la mañana se recibió la alerta sobre un cuerpo localizado dentro del río. La persona permanece sin identificar y, por el momento, no se tienen mayores detalles sobre las circunstancias del hecho.

Información preliminar señala que empleados de un hotel, ubicado en las cercanías del lugar, habrían observado el cuerpo flotando en el cauce y dieron aviso a las autoridades.

Oficiales de la Fuerza Pública se desplazaron al sitio y confirmaron la situación. Posteriormente, personal de la Cruz Roja Costarricense realizó la extracción del cuerpo y lo colocó en una zona segura a la orilla del río.

El OIJ efectuó el levantamiento del cuerpo y mantiene el caso bajo investigación para determinar la identidad de la víctima y las causas del fallecimiento.

Colaboró el corresponsal Reiner Montero.