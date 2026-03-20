Sucesos

Aparece cuerpo flotando en el río Sarapiquí: esto dice el OIJ tras aviso de empleados de hotel

El hallazgo ocurrió durante la madrugada de este viernes

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Hallan con vida a extranjera arrastrada por río en Guácimo. Foto Cruz Roja.
Hallan el cuerpo de una persona en el río Sarapiquí. (Imagen con fines ilustrativos). (Cruz Roja/Cruz Roja)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
accidente acuáticorío Sarapiquí
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.