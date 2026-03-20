Ciclista es atacado a balazos desde un vehículo y queda tendido en la calle

Un hombre de 32 años falleció la madrugada de este jueves tras un ataque con arma de fuego ocurrido en Limoncito, en la provincia de Limón.

Según el reporte preliminar, a las 5:10 a. m. las autoridades recibieron la alerta por una persona herida en vía pública. Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia confirmaron el fallecimiento del masculino, de apellido Fallas, quien se desplazaba en bicicleta desde Limoncito hacia Limón.

Versiones iniciales indican que un vehículo habría pasado por el lugar y, en ese momento, se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego. Tras el ataque, el hombre quedó tendido en la vía pública, donde fue declarado sin signos vitales.

En la escena se realizó la recolección de indicios balísticos que serán incorporados a la investigación. De momento, no se reportan personas detenidas.

El levantamiento del cuerpo fue efectuado por las autoridades judiciales, que remitieron el cadáver a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.