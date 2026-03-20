Aparatoso choque entre bus, tráiler y camión de oxígeno en el Zurquí deja varios heridos

La colisión dejó nueve personas en condición urgente y un hombre crítico.

Un aparatoso accidente entre un autobús, un tráiler y un camión que transportaba oxígeno dejó varias personas afectadas, incluyendo un conductor en estado crítico, en el sector del Zurquí sobre la Ruta Nacional 32.

El incidente se registró en la zona conocida como Vuelta de Los Sustos en sentido Limón - San José, donde la Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos desplegaron múltiples unidades de atención básica, soporte avanzado, rescate, unidad extintora y operativas.

En un inicio, los cuerpos de emergencia informaron sobre el choque entre un autobús y un camión que transportaba gas, así como 27 personas afectadas.

Sin embargo, tras llegar al sitio y finalizar las labores de atención, la Cruz Roja confirmó que se trató de una colisión triple y que en total se contabilizaron 11 pacientes: dos críticos, cinco urgentes y cuatro estables.

Una de las personas críticas corresponde a un hombre adulto, conductor del autobús.

“Los pacientes fueron trasladados a los hospitales Calderón Guardia y México, así como al dispensario del INS en Heredia”, confirmó Cruz Roja.

“El resto de los ocupantes del autobús se reportan en condición estable y fueron evacuados del lugar sin requerir traslado a centros médicos”, agregó la institución.

Tras el accidente, se reportan presas en el sector, por lo que se recomienda tomar rutas alternas para quienes deban trasladarse de Limón hacia San José o viceversa.