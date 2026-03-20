Accidentes

Aparatoso choque entre bus, tráiler y camión de oxígeno en el Zurquí deja varios heridos

Accidente ocurrió en la zona conocida como Vuelta de Los Sustos

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Por Yucsiany Salazar
La colisión dejó nueve personas en condición urgente y un hombre crítico.
La colisión dejó nueve personas en condición urgente y un hombre crítico. (Redes sociales/Redes sociales)







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AccidenteZurquí
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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