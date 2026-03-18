Accidentes

Camión cae en guindo de 60 metros en Dota: se reporta un hombre herido

Un conductor fue trasladado en estado crítico al Hospital Max Peralta tras caer a un precipicio

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Así quedó el camión tras el accidente.
Así quedó el camión tras el accidente. (Waze CR/Waze CR)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
DotaAccidente
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.