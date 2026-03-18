Camión cae en guindo de 60 metros en Dota: se reporta un hombre herido

Un hombre fue trasladado en condición crítica a un centro médico tras caer con el camión en el que viajaba a un precipicio de 60 metros de profundidad.

El accidente se registró en San Gerardo de Dota, este miércoles 18 de marzo, alrededor de las 9:19 a. m.

Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, el herido fue remitido al Hospital Max Peralta, en Cartago.

Al lugar se desplazaron varias unidades del Cuerpo de Bomberos y rescatistas de la Cruz Roja para realizar las maniobras de rescate del conductor.

Por el momento, se desconocen las causas que provocaron el accidente.