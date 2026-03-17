Accidentes

Mortal choque en Peñas Blancas: dos fallecidos y varios heridos

En Costa Rica ocurre un accidente de tránsito cada nueve minutos, según datos de la Cruz Roja

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Por Yucsiany Salazar
Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia por un atropello mortal ocurrido la noche de este sábado en Santo Domingo de Heredia
Un hombre y una mujer murieron tras un choque frontal entre un vehículo liviano y uno pesado. Imagen con fines ilustrativos. (Reiner MO/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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