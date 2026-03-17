Mortal choque en Peñas Blancas: dos fallecidos y varios heridos

Un hombre y una mujer murieron tras un choque frontal entre un vehículo liviano y uno pesado. Imagen con fines ilustrativos.

Un choque frontal entre un vehículo liviano y un camión dejó como saldo dos personas fallecidas y varios heridos la noche de este lunes 17 de marzo en Peñas Blancas, Guanacaste.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el mortal accidente se registró alrededor de las 8:30 p. m., cuando, por razones que aún se investigan, el automóvil colisionó de frente contra el vehículo pesado.

En el sitio falleció un hombre de apellido Arce, de 38 años, quien conducía el vehículo liviano.

Su acompañante, una mujer de apellido Artiaga, de 34 años, fue trasladada en condición crítica a un centro médico de la zona, donde minutos después fue declarada sin vida.

Otros tres ocupantes del vehículo fueron remitidos por la Cruz Roja a distintos centros hospitalarios para su respectiva valoración médica.

Por otro lado, el OIJ confirmó que al conductor del camión se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual resultó negativa.

Un accidente cada nueve minutos

En lo que va del 2026, la Cruz Roja contabiliza 124 personas fallecidas en carretera y 613 traslados a centros médicos en condición crítica por accidentes de tránsito.

En total, la Cruz Roja ha atendido más de 9.700 accidentes de tránsito en lo que va del año, lo que equivale a una emergencia cada nueve minutos en el país.