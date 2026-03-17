Accidentes

Conductor de 66 años muere tras caer a un guindo de 100 metros

Adulto mayor falleció en el sitio producto del impacto. OIJ identifica víctima

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Por Yucsiany Salazar
Diversos accidentes de tránsito cobraron la vida de al menos seis personas este fin de semana.
Un accidente de tránsito cobró la vida de un adulto mayor este lunes 16 de marzo. Imagen con fines ilustrativos. (Foto: Edgar Chinchi/Foto: Edgar Chinchilla)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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