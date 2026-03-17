Conductor de 66 años muere tras caer a un guindo de 100 metros

Un accidente de tránsito cobró la vida de un adulto mayor este lunes 16 de marzo. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre de apellido Gamboa, de 66 años, falleció la noche de este lunes 16 de marzo tras perder el control del vehículo que conducía y caer por un precipicio de aproximadamente 100 metros en La Uruca de Aserrí.

El accidente se registró cerca de las 9:00 p. m. Según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el conductor viajaba solo cuando, por razones que aún se desconocen, el automotor se precipitó por la pendiente.

Producto del impacto, Gamboa salió expulsado del vehículo, lo que le provocó la muerte de forma inmediata en el lugar.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron la investigación para determinar las causas que mediaron en el accidente.