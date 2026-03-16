Socorristas atienden colisión múltiple en autopista Braulio Carrillo

Socorristas de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos atienden una colisión múltiple en la autopista Braulio Carrillo, específicamente en San Isidro de Heredia, 15 kilómetros después del túnel Zurquí en dirección a San José.

Se trata de un choque entre tres vehículos livianos ocurrido minutos después de las 8 de la noche, y que dejó como saldo a un paciente prensado. Al lugar se trasladó una unidad de Bomberos.

Se reportan largas presas en el lugar.