Accidentes

Socorristas atienden colisión múltiple en autopista Braulio Carrillo

Suceso ocurrió 15 kilómetros después del túnel Zurquí en dirección a San José

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Por Roger Bolaños Vargas

Socorristas de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos atienden una colisión múltiple en la autopista Braulio Carrillo, específicamente en San Isidro de Heredia, 15 kilómetros después del túnel Zurquí en dirección a San José.








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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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