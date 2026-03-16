Socorristas atienden colisión múltiple en autopista Braulio Carrillo

Socorristas de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos atienden una colisión múltiple en la autopista Braulio Carrillo, específicamente en San Isidro de Heredia, 15 kilómetros después del túnel Zurquí en dirección a San José.
Socorristas de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos atienden una colisión múltiple en la autopista Braulio Carrillo, específicamente en San Isidro de Heredia, 15 kilómetros después del túnel Zurquí en dirección a San José.
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