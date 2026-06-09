Sucesos

Policía y Fiscalía ejecutan allanamientos contra sospechosos de balear edificio del OIJ

Acciones se desarrollan desde esta mañana

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Por Christian Montero
Impactos de bala en edificio del OIJ en San Pedro de Montes de Oca.
Tres de los impactos de bala contra el edificio de la OPO del OIJ, dañaron la fachada principal. (Foto: Christian Montero/Foto: La Nación)







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Allanamientos balacera edificio OIJ
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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