Policía y Fiscalía ejecutan allanamientos contra sospechosos de balear edificio del OIJ

Tres de los impactos de bala contra el edificio de la OPO del OIJ, dañaron la fachada principal.

Casi dos meses después de que varios sujetos balearon un edificio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ubicado en Los Yoses de San Pedro, Montes de Oca, las autoridades judiciales dieron con los sospechosos de protagonizar el atentado.

Las diligencias, en el residencial Vistas del Este en La Unión de Cartago, están a cargo de la Sección de Delitos Varios del OIJ, que ejecuta las intervenciones junto con el Ministerio Público. De momento se desconoce la cantidad de objetivos ya en custodia de las autoridades.

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La balacera se registró el jueves 16 de abril a eso de las 02:00 a. m. en el inmueble que alberga la Oficina de Planes y Operaciones de la Policía Judicial. En la fachada del inmueble se apreciaban al menos cinco impactos de bala, aunque el subdirector interino del OIJ, Vladimir Muñoz, detalló que en el sitio se recogieron siete casquillos de pistola 9 milímetros, que coinciden con los daños detectados en la parte frontal.

Ningún funcionario ni ninguna persona ajena a ese cuerpo policial resultó herida tras el tiroteo, que ocurrió en una zona donde se ubican varios bares y en donde, en el pasado, han ocurrido accionamientos de armas. “Es usual que en algunos momentos se han dado este tipo de eventos de accionamientos afuera, en vía pública”, detalló Muñoz el día de los hechos.

Los allanamientos se mantienen en desarrollo.